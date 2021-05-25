台灣外交部長吳釗燮早前接受加拿大廣播公司（CBC）「權力與政治」（Power & Politics）節目專訪，指香港自由崩塌是大陸擴張主義的象徵，呼籲全球民主國家視台灣為民主最前線，對台灣表達更多支持，莫讓大陸佔領民主台灣。

此段長約20分鐘的訪問今日分上下兩段播出，主持人康蒙（David Common）詢問：「是否擔心台灣會變成下一個香港？」吳釗燮明確回答：「是的。」

吳釗燮指出，香港人民曾擁有的經濟自由和政治自由，均遭大陸徹底剝奪，台灣視香港遭遇為「當代悲劇」，絕對不容再發生。「中國的行動，不會到香港為止。看看中國在東海、台灣海峽和南海的軍事活動。我們看到的是一個威權政權試圖將其影響力擴大到中國以外，值得擔憂。」

吳釗燮指出，大陸的擴張行動，台灣位居最前線。台灣深受大陸的滲透、虛假宣傳運動、網絡攻擊、軍事威脅及外交孤立所苦。台灣深深明白須勇敢對抗大陸的擴張主義，不能讓民主台灣像香港那樣，被大陸接管。

吳釗燮並表示，在大陸敵意日增之際，他希望民主國家更加關注台灣所處的動盪局勢，對台灣展現更多支持。

他指出，台灣正遭受大陸軍事威脅和國際孤立，台灣明白保衞本島是自己的責任，但談到台灣的國際地位，希望理念相同的民主國家更加關注台灣的處境，視台灣為保衞民主、對抗大陸擴張的最前線，更為台灣仗義執言，更加支持台灣民主。

吳釗燮並表示，如果加拿大政府可以持續支持台灣參與國際，台灣將非常感謝。台灣也將努力持續扮演民主燈塔，向世人展現自由人權民主，以台灣為模範。

專訪在上周五（21日）完成，特別選擇在第74屆世界衞生大會（WHA）開幕同一天完整播出，以彰顯台灣今年仍未能參與WHA的艱難處境。吳釗燮在專訪中亦指出，加拿大政府「非常勇敢地為台灣發聲」，加國的支持對台灣爭取加入世界衞生組織（WHO）及所有相關活動非常重要，台灣非常感謝。

中央社／台灣《蘋果新聞網》

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