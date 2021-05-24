世界衞生大會（WHA）昨開幕，台灣再次被拒諸門外。儘管得到友邦及日本等美國盟友支持，但因中國打壓，大會再次裁定不把台灣參與納入提案，台灣再次宣告失敗，自2017年起，連續五年未能獲邀參與世衞大會。

中國打壓未納入提案

今年WHA 以視像會議方式舉行，台灣議題攻防成為焦點，先前台灣13個友邦已向世界衞生組織（WHO）秘書處完成提案，呼籲邀請台灣以觀察員身份出席大會。昨天率先舉行閉門總務委員會，在中國反對下，總務委員會「建議」台灣參與提案不列入議程。隨後的大會，諾魯及斯威士蘭發言挺台，但中國及巴基斯坦反對將台灣提案列入大會議程，中國駐聯合國日內瓦大使陳旭強調，台灣必須在一個中國原則參與國際組織。隨後大會主席不丹衞生部長德欽旺姆表示接受總務委員會建議，不把邀請台灣參與世衞提案列入大會議程。

日本產經新聞報道，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信強調，日本一貫支持台灣以觀察員身份參與WHA，將持續與相關國家合作，敦促世衞組織，明確主張日本的立場。美國在台協會亦於facebook發文支持台灣，「沒有任何正當理由持續將台灣排除在世界衞生大會之外」，讚揚台灣應對公衞議題上有寶貴貢獻及經驗，「將2,400萬人的利益排除在世界衞生大會之外，只會危害而非促進共享的全球衞生目標。」

中央社