甘肅黃河石林百公里越野賽21死意外，社會關注意外背後的行業亂象。內媒報道，近年越野賽的數量大幅增加，中國田徑協會今年雖曾發表明確的比賽標準，惟賽事舉辦方未必嚴格實行，難以監管。「賽前讓選手簽訂免責聲明，一句後果自負就草草了事。」從選手張爽指控的內容可見一斑。

選手簽免責書後果自負

越野賽從2015年的100場，增長至2019年的500場。越野賽事通常由當地政府、當地文旅局、贊助商、賽事公司（營運公司）等機構參與，若賽事成本過高，須引入贊助商，惟贊助商更傾向資助大城市的馬拉松賽事，所以主辦方在資源不足的情況下「慳得一蚊得一蚊」。

業內人士直言：「舉辦越野賽事門檻不高，有些單位資金到位就舉辦，忽視了背後的風險。」同等規格的越野賽和馬拉松相比，越野賽的救援難度和補給要求更高，但救援措施往往不充足，主辦方也經常為了達到宣傳效果會匆忙開賽。

「賽前讓選手簽訂免責聲明，一句後果自負就草草了事。」死裏逃生的選手張爽表示，如今越野賽事氾濫，但很多賽事的舉辦方並沒有具備辦賽事的資格，比如在相關檢測和保障上，沒有要求參賽者提供健康體檢報告，也沒有做到完善的應急預警保障。最為人詬病的是，今次賽事最危險的第三檢查點，竟無設立補給站，統統顯示主辦方不夠嚴謹。

《時代周報》