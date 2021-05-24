內地疫情傳播威脅仍未解除，當局昨通報新增四宗本地確診，其中三宗位於廣東，一宗在遼寧。另外，境外輸入確診個案及境外輸入無症狀感染，各有18宗。

三名廣東感染者，均屬內地定義的無症狀感染，其中一人是之前廣州荔灣區確診病例郭姓女子的丈夫，另外兩人為在深圳鹽田區國際貨輪工作的男子。通報指，廣州市荔灣早前確診的郭姓女子，專家組初步判斷屬境外輸入關聯病例，病毒屬於在印度出現的變種病毒株，不排除為意外暴露造成偶發感染。該女患者的丈夫上周五（21日）作為密切接觸者接受隔離，第三次核酸檢測結果呈陽性，經流行病學調查，其生活軌迹與妻子基本一致。通報又稱，截至前日（23日）傍晚，荔灣區疫情涉及重點人群採樣12.8萬多份，已完成11.5萬多份核酸檢測，結果均為陰性。

鹽田貨輪多兩人中招

另外兩名廣東感染者，分別是50歲和49歲，本月17日曾在深圳鹽田區的國際貨輪上工作。至昨日，深圳市已發現合共四名無症狀感染者，均與該貨輪「東方溫哥華」有關。這次疫情由本月21日開始，當局指，其中兩人已確認感染英國變種病毒株，目前初步判斷有173名密切接觸者。當局將檢測範圍擴大至次密切接觸者、重點人群等，共對6.2萬人作核酸檢測。

深圳衞健委/廣州衞健委