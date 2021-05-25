甘肅省白銀市景泰縣黃河石林景區，上周六（22日）上午舉行的山地馬拉松百公里越野賽，吸引172位選手參加，惟比賽期間遭遇極端天氣，多位參賽者出現身體不適、低溫等情況，釀21人死亡慘劇。甘肅省委常委會今（25日）召開會議，傳達中共總書記習近平的指示，並指要對這次慘劇深刻反思警醒，汲取沉痛教訓，並穩妥做好善後工作。

甘肅省委書記尹弘主持會議，稱中共總書記習近平要求對這次事件做好救援救治和善後工作，充份體現了「習近平總書記和黨中央人民至上、生命至上的厚重情懷」，強調要全力做好救治和善後工作，確保人民群眾生命財產安全。

會議又指出，這次慘劇造成重大人員傷亡，要深刻反思警醒，汲取沉痛教訓，並且要把救治受傷人員擺在重要的位置，安排最好的醫療資源，盡力讓受傷運動員恢復健康，撫慰傷亡人員家屬，同時要求深入分析事故原因，依法依規嚴肅追責問責，有效回應社會關切。會議亦強調要痛定思痛，進一步強化風險意識，靠實地方屬地責任、部門監管責任、企業主體責任，全面排查化解各類風險隱患，堵塞安全漏洞。

另外，國家體育總局周日（23日）晚緊急召開「全國體育系統加強賽事安全管理工作會議」，加強體育賽事安全管理工作。有內媒調查發現，23日及24日已有多項戶外運動賽事宣佈延期或取消，例如原定於23日中午舉行的浙江莫干山越野賽女子10公里項目被緊急取消，主辦單位其後解釋因下雨道路泥濘，有選手退賽故決定取消。

至於原定於本月29日至30日舉行的第四屆「一帶一路」中國四明山百公里山地戶外運動挑戰賽暨2021 CHINA 100山地越野系列賽，以及2021「山嶼海盃」慶元廊橋國際越野賽，還有下月12日舉行的2021吳中四季越野賽夏季賽、本月30日舉行的2021美林湖城市馬拉松賽，亦均已宣佈延期。

澎湃新聞

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