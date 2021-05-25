台灣疫情反彈，疫苗供應不足引發不少爭議。雖然當局已安排明日為高危群組接種阿斯利康疫苗，但國民黨籍的南投縣長林明溱則宣稱，已經與上海復星接洽，想購買BioNTech疫苗。可是，他的言論不單被指揮中心批評購買疫苗要按程序申請，亦被南投縣民在網上怒斥：「現行就是不能跟中國買疫苗，還在亂甚麼？」「要打自己滾去對岸打！」

國民黨的林明溱今日不顧總統蔡英文所說，台灣自行研製疫苗將在7月上市，在記者會上宣稱自己已經跟BioNTech的代理、上海復星聯絡，表達打算購買疫苗，更準備動用2,500萬元新台幣（約695萬港元）購買30萬劑，給南投縣內高風險民眾優先接種。縣政府晚上更稱，如果動用的款項不夠，不排除舉債購買。

雖然林明溱聲稱會徵求中央同意，可是大批南投縣民在他的FB留言，怒批他無理的決定。有縣民留言稱：「縣長我們南投人有同意打中國疫苗嗎？想討好中國請你自己付錢！」「為何要向對岸買疫苗？出事縣長你負得了責？」「南投人沒有想打大陸疫苗好嗎！」「我南投人，我拒絕打中國疫苗，縣長要打自己去對面打，也不用回來了。」

網民反對聲意強烈，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥亦表示，如果要進口BioNTech疫苗，正常程序須透過藥廠先向食藥署申請藥物許可證，但截至目前為止，還沒有廠商提出申請。莊人祥說，購買疫苗需要依照程序申請，不是只有發文在媒體放話，更稱，如果沒有符合購買程序，南投縣是買不進疫苗的。

疫苗話題亦燒到台北市長柯文哲，他今日在記者會上表示，目前台北市衞生局的疫苗「只剩2瓶」，「僅夠20人接種」，他呼籲中央慎重思考，「若有國際現貨也要考慮一下」。可是，莊人祥卻即時「糾正」柯P，表示至昨日台北市的醫療院所未使用的疫苗，合共有7,300多劑，數量是全台最多，他稱：「不清楚柯文哲所說的2瓶是否未算入醫療院所的數量，而是指衞生局尚未配送的疫苗數量。」

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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