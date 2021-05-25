有「雜交水稻之父」之稱的內地水稻專家袁隆平，上周六（5月22日）病逝，中國官媒高調報道死訊，並給予極高的評價，但似乎內地只允許一種聲音。北京、天津等地有至少7名網民對袁隆平的死訊發表不滿或嘲諷，遭警方以「侮辱英烈」罪處刑事拘留，亦有逾60個微博賬號被永久關閉。

袁隆平病逝後的2天內，各地警方已陸續通報所謂「侮辱袁隆平」的網絡言論，涉及範圍遍佈、天津、河南、廣東、福建、江蘇、重慶，至少7名網民被刑事拘留。其中，北京警方通報指，5月22日下午，網民「南望山下」在微信群發佈多條對袁隆平不滿言論，當晚被北京市朝陽公安分局刑事拘留。山東日照市警方同日亦通報，河南安陽人姓賈的18歲男子在其微博上，連續發佈3條涉及對袁隆平不滿的言論，被行政拘留5日。另有天津李姓網民、廈門王姓網民、江蘇網民「世外桃源」，皆因在網上發表「終於死了」等對袁隆平辱罵的言論，被刑事拘留。

北京異見人士季風向自由亞洲電台表示，絕大多數評論者是理性的人，不會衝着袁隆平而去。只是大家不願意看到官方造神，把他神話化，「認為如果沒有他，中國人會餓肚子。但事實並非如此，現在我們還在大量的進口歐美的糧食」。

季風又指，中國人能吃飽肚子，原因在於制度開放，走市場經濟道路，「在沒有袁隆平的時候，歐美國家的糧食早就夠吃了。」

而在袁隆平病逝消息公佈後，新浪微博官方賬號亦發通報指，有64個賬號因涉及侮辱袁隆平被永久封號，並強調對發佈和傳播「歪曲、醜化、褻瀆、否定英雄烈士事迹和精神」的內容零容忍。

而所謂「侮辱袁隆平」的言論，包括質疑「水稻雜交」技術並非袁隆平首創，而是來自美國，即使引進中國也屬「集體成就」，而非袁隆平一人；也有人質疑袁隆平的家人經商，獲利豐厚；部份網民則對眾多民眾夾道送別袁隆平靈車，提出異議。

自由亞洲電台／中央社

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