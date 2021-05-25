第74屆世界衞生大會（WHA）進行第二日會議，美國衞生部長貝塞拉（Xavier Becerra）發言時，再次為台灣發聲，他堅定地表示：「全球合作是應對眾多挑戰的關鍵，我們必須邀請台灣作為觀察員參加WHA」。

貝塞拉發言時又表示，前路挑戰仍多，但並非不可克服，全球合作是應對眾多挑戰的關鍵。他又呼籲世衞應針對疫情起源，進竹行更透明、獨立的第二階段調查。全球必須透過持續投資確保全球公衞系統的彈性，解決不平等現象，幫助所有人實現其健康權。

加拿大衞生部長海杜（Patty Hajdu）發言持則指出，為有效因應全球疫情及其他公共衞生的挑戰，世界衞生組織（WHO）的運作應符合公開透明及包容等原則，並確保沒有人被遺漏。她進一步指出，不應只有會員國能參與WHO事務，各方都能作出貢獻，台灣也需參與。這次是加拿大是首次在WHA上，公開直接提及台灣。

日本厚生勞動大臣田村憲久則表示，WHO不應忽視防疫成功典範，例如台灣。抗疫不應有地理空白，才能有效防止傳染病蔓延。

台灣的邦交國巴拉圭與斯威士蘭的代表，已經先後在大會中為發聲。巴拉圭衞生部長波爾巴（Julio Borba）昨日表示，巴拉圭也肯定各國，包括中華民國（台灣）的成功抗疫措施，巴拉圭主張台灣應以觀察員身份參與大會。

斯威士蘭衞生部長恩蔻希（Lizzie Nkosi）今日發言時提及台灣，稱這場疫情使人們警覺到全球範圍內的相互依存關係，任何國家都無法獨自面對挑戰，台灣也不例外。台灣為斯威士蘭提供關鍵支持，台灣現正面臨重大挑戰，只有透過國際團結合作，才能早日控制疫情，不讓任何人落下。

台灣的衞福部長陳時中，今日與歐盟駐台代表高哲夫，與其他歐盟會員國在台代表們舉行視像會議，共同討論近期的疫情發展。高哲夫會後發文特別再次強調，「在這充滿挑戰的時刻，歐盟與台灣人民站在一起」。

有台灣的涉外人士透露，世衞主導人的COVAX疫苗平台，全球供貨都出現延誤，台灣的歐洲友人已經持續協助，緊盯進度，確保疫苗到貨的時間。

中央社

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