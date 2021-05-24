COVID-19病毒到底從何而來？根據一份首次公開的美國情報報告，中國科學院武漢病毒研究所三名研究員，2019年11月出現嚴重病情，並到醫院求診，時間點正是中國公開疫情的一個月前。美國《華爾街日報》周日披露該報告，適逢世界衞生大會登場前夕，外界預料世衞將在這次會議上討論COVID-19病毒溯源調查的下一階段安排。

指病徵與COVID-19脗合

今年1月15日，在美國前總統特朗普任期最後幾天，美國國務院提到研究冠狀病毒和其他病原體的武漢實驗室，2019年秋季有幾名研究人員患病，「病徵與COVID-19和一般季節性疾病脗合，當時為首宗確診個案之前」。今次報告內容更詳細，列明受影響研究人員人數、患病和醫院求診細節，為病毒是否從實驗室洩漏提供新線索。《華爾街日報》引述匿名官員表示該報告由國際夥伴提供，可能具有重大意義，但仍需進一步調查和證實；另一名匿名官員表示從各種途徑得悉這次情報訊息很可靠，非常準確。

美國總統拜登政府對報告不予置評，美國國家安全委員會發言人則稱對疫情在中國境內的起源仍深感疑惑。中國外交部昨回應指，世衞專家小組已確認病毒「極不可能」從實驗室外洩，批評美國繼續渲染實驗室洩漏，「是真正關心病毒源頭還是企圖轉移視線」？

此外，美國首席傳染病專家福西去年曾指病毒並非由中國實驗室製造，也不認同「實驗室洩毒」。不過，他早前推翻自己說法，出席波因特學院活動時，表示不相信COVID-19病毒自然而來之說，呼籲進一步調查。

美國《華爾街日報》