教宗方濟各於昨日的天主教「為中國教會祈禱日」表示，「盼望邀請全球信徒一起為中國最親愛的兄弟姊妹逼切禱告」。中國本月1日實施《宗教教職人員管理辦法》後，多地教區掃蕩式抓捕神職人員；昨日同是天主教的「聖母進教之佑瞻禮」，惟上海教區卻以配合中國政府防疫為由，關閉上海佘山的聖母朝聖地。

滬藉防疫關聖母朝聖地

本篤十六世2007年將5月24日定作「為中國教會祈禱日」，教宗方濟各昨日表示，儘管中國禁止未成年人進入教會，但強調家庭成員因信仰更緊密連結是很美好的事，父母與子女、祖父母與孫輩、牧者與信徒都可以像耶穌的第一批門徒般，與聖母一起祈禱等待聖靈。

教宗稱，中國教友是他內心最深的牽掛，盼望邀請全球信徒一起為中國最親愛的兄弟姊妹逼切禱告，幫助中國信徒成為福音的傳播者，善良與仁慈的見證者，使他們能創造中國社會的公義與和平。在教宗呼籲之前，近期已有多位天主教高層以「串聯祈禱活動」，反制中國政府對天主教的迫害。

另外，昨日是天主教「聖母進教之佑瞻禮」，進教之佑聖母是中國的主保，每年5月都有成千上萬信徒到佘山進教之佑聖母大殿朝聖。然而，上海教區日前表示為配合中國政府防疫要求，取消了今年5月的佘山聖母朝聖活動。天主教媒體亞洲新聞日前報道，佘山只有聖母朝聖地被勒令關閉，朝聖地旁的大型遊樂園和高爾夫球俱樂部仍照常開放。

中央社