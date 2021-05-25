台灣本土確診個案9天內狂增3,000宗，未見有見頂迹象。早前台灣教育部公佈全台停課至5月28日，台北巿長柯文哲確認，台北巿於28日解除三級警戒不容易，擬延長停課時間。另一方面，近日公佈的死亡數字增加，且多為長者，有醫生認為長者本身有長期病，未必能察覺到染疫後的徵狀，如果有大量長者染疫，加上作為長期照顧者的院舍把關不力，或會進一步癱瘓醫療系統。

台北市昨日（24）召開防疫記者會，柯文哲表示，從目前數據來看，疫情爆發時出現第一個高峯，接着昨天又出現一個高峯，他預估5月28日可能出現第三個波高峯。所以要在5月28日宣佈解封有困難，而「停課應該會延長」，他會與新北市長侯友宜商量後再作宣佈。

另外，全台灣提升至三級警戒以來，6天已有17宗死亡案例。指揮中心於23及24日公佈12宗死亡個案，都以60多歲以上長者居多。有醫生Facebook透露，有長者只咳了1天，送來醫院卻在24小時之內就身亡。

根據內政部統計資料發現，新北市65歲以上的長者有約63萬人，佔全市人口15％；台北市65歲以上長者則有50萬人，佔全市人口19％。台灣大學醫學院附設醫院兒童醫院院長黃立民表示，雙北長者比例高，所以在死亡個案中比例亦偏高。

他又指表示，長者本身有慢性病，即使染疫後造成的不適感，也容易當作慢性病的老毛病，因此一旦出現輕微肺炎導致血氧濃度下降，也難以察覺，造成突然發病死亡的憾事。

而台灣這波疫情，在雙北也陸續有長照機構出現疫情，繼台北市私立愛愛院養護型機構有入住者確診後、台北市信義區昨也有25名長者及9名工作人員快速檢測陽性。黃立民表示，住宿型長照機構，收治的個案也多有慢性病，就像半個醫院，造成的感染嚴重程度其實也接近醫院的院內感染。

黃立民認為若機構內有20名入住者確診，當中可能會有一半患者都會需要使用深切治療部（ICU），目前雙北因應疫情，ICU已所剩無幾，恐癱瘓更多醫療力量。他建議長照機構的員工每5至7日應進行快速檢測，降低感染風險。

台灣《蘋果新聞網》

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