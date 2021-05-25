中國武術協會貴州武術分會，認為Chanel的商標酷似中國傳統武器八卦子午鴛鴦鉞，涉嫌抄襲，正式向法院對Chanel提出訴訟，指該公司褻瀆中國文化。

網易財經報道，Chanel的商標與八卦掌子午鴛鴦鉞都是由半圓相交組成，在外型上有很高的相似度。中國武術協會貴州武術分會認為，Chanel以類似鴛鴦鉞的圖案作為商標，是對中國文化的褻瀆，該會為「維護中國傳統武器」，所以正式提出訴訟，目前，貴州市南明區法院已經受理了此案，不久後將會開庭審理。

鴛鴦鉞是由清代的武術宗師董海川所創，貼合八卦掌使用，在武器之中，鴛鴦鉞屬於小眾兵器，因為它對於對戰而言，殺傷力不太足夠。

2015年上映的內地電影《師父》中，鈿經出現過鴛鴦鉞。由演員廖凡飾演的主角陳識，與天津武門在小巷對決時，陳識以一雙短匕打敗了不少高手，唯差一點就敗在一名殘疾八卦掌高手的手上，當時該名高手，就是用的鴛鴦鉞。

Chanel早前亦曾涉及一宗商標官司，控告中國電訊設備製造商華為，上月法院判Chanel敗訴。事件追溯於2017年，當年華為向歐盟知識產權辦公室（EUIPO）為旗下電腦硬件商標申請註冊保護，該商標圖案為上下兩個交纏的半環。Chanel在同年12月對此提出反對，稱該華為商標設計與其在法國註冊的雙C商標有相似之處，其商標用於旗下的香水、化妝品、珠寶飾物、皮具和服裝產品上。至2019年11月，EUIPO駁回Chanel的反對意見，稱兩個商標圖案並不相似，不大可能引發公眾混淆。Chanel不滿裁決，其後在位於盧森堡的歐盟普通法院提出上訴，該法院最終在4月21日的判決中駁回上訴。

網易財經／《蘋果》資料室

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