遼寧大連一名男子不滿投資失敗，周六（22日）駕駛寶馬房車高速撞向正過在馬路的人群，釀成5死5傷慘劇。至昨日阜新市政府門口發生電單車爆炸事故，造成1死5傷，當局表示正在調查事故原因。網民對事故的原因議論紛紛，有人認為「是謀殺」、「不單純的事件」，要求當局徹查真相。

事發昨日下午2時許，一男子在阜新市政府大門前推着電單車，走向一部從政府大院駛出的黑色私家車，在幾秒鐘後發生劇烈爆炸，現場濃煙形成直徑約12米的蘑菇雲。

其後官方發通報稱，阜新市中華路東段靠近人民廣場東側，一輛由東向西行駛中的電單車突然發生爆燃炸，造成司機當場死亡，附近兩部私家車出現不同程度受損，車內和附近合共5人受輕傷送院。當局指，爆炸的原因正在由市應急部門和公安部門調查中。不過官方通報未提及爆炸前，涉事電單車時由司機推着行駛，網民都質疑事件另有內情。

網民意見：

1zuohong67：應該是炸彈，估計是謀殺。

1982狗年：冒白煙能是電池爆炸……

卡夫卡在嗎：啥電池能炸成這樣？還是爆炸物？

哈獸我就要去：不是單純的事件！徹查！

自由亞洲新聞／頭條新聞／新浪微博

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