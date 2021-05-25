深圳賽格大廈搖晃，引發民眾驚慌出逃，目前大廈禁止民眾進入。事件引發官方高度關注，廣東省委書記李希、省長馬興瑞22日親赴深圳福田區視察，了解當局的後續處理和應對工作，要求盡快得出調查結果。李希指，將組織省內外專家進行聯合調查。

李希、馬興瑞和深圳市委書記王偉中抵深圳市福田區視察，研究賽格廣場大廈振動的應對工作，並召開省委書記專題會，聽取深圳市政府和專家的工作匯報，了解大廈實時監測、排查檢測、現場管控、安置保障等情況；又聽取有關部門對於前期處置情況的匯報，以及建築工程專家的分析，再研究和部署下一步工作。

李希指，當局會組織省內外專家成立聯合調查團隊，對事件作全面檢查和評估。同時，要求對全省建築物，尤其是超高層建築物展開排查，加強對易受汛期、颱風季影響的建築中地盤、道路橋樑、江河湖庫及地下空間的安全檢查，並重點調查使用時間長、高負荷運轉及人員密集的設施。

79層高的賽格大廈於1999年完工，總高355.8米，落成時是深圳第二高樓，直到2011年，441.8米的京基100大廈建成，賽格大廈才退居第三，而目前排第1的是高約600米的平安金融中心。而深圳市150米以上的建築達297座，僅次於香港的482座，位居全球城巿第二位。

此次賽格大廈連續3日搖晃，引發了對內地超高樓「野蠻生長」的關注。《中新經緯》報道指出，近年內地各城巿都不斷修建超高層建築，但建設成本和營運、維修費用居高不下，租金與售價的回報卻不見得理想，而且消防安全等問題亦有意無意地被忽略。報道引述清華大學建築學院教授宋曄皓表示，在寸土寸金的區域修建超高層建築，可以緩解用地緊張，但對很多土地開發強度沒有那麼大的城市與區域而言，修建超高層建築是沒有必要的。

內地去年4月發佈「關於進一步加強城市與建築風貌管理的通知」，嚴格限制各地規劃建設新的超高層摩天樓，建築高度不得超越500米，被視為官方為抑制各地對修建高層建築物的狂熱而下達的限高令。

結果，過去兩年有多個規劃中的超高層建築被「削高」，其中中海地產原計劃在成都興建一楝677米的大廈，但今年5月通過超限審查後，最終將建築高度修訂為488.9米；寶能集團計劃在瀋陽打造568米高的寶能環球金融中心，興建東北第一高樓，但在2020年4月底被降至500米。

《中新經緯》／《深圳特區報》

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