被稱為「敢言企業家」的河北民企大午農牧集團創辦人孫大午，去年11月被指涉嫌觸犯尋釁滋事等罪，連同家人及下屬遭警方帶走，隨後更遭起訴。河北高碑店市人民法院早前就孫大午案召開庭前會議。庭前會議上周六（22日）上午結束。關注內地人權狀況的「民生觀察」網頁披露部份庭上細節。

在庭前會議上，孫大午說：「我已經在死亡了，我已經在處死了。這個量刑無所謂，就一定要尊重事實。我的家人都在看守所，五個孫子在家，我心急如焚，我解決的了嗎？」

孫大午又指自己願意承擔責任，他說：「即使是重罪。後面這些人都很可憐的，都應該是我的責任。後面這些人都是人質。我們有40、50億（人民幣，約48至60億港元）的資產，負債十個億我們承受得起。4月22日上午，辦案人員說給個機會，給個輕罪，認罪認罰。當時讓認罪是對擾亂社會秩序罪認罰。」

孫大午指自己和妻子做36年共產黨員，沒有分過紅。現在這樣被追究，自己希望承擔一些罪，哪怕是重罪。希望放了後面這些人。我們是對社會有貢獻的人。繼而孫大午哭起來，在場的家人亦哭起來。

孫大午繼續說道：「法不外乎人情，我們確實有錯誤，上網發消息，土地問題我們有錯誤。我願意承擔責任。可是我承擔了，別人更重。我願意和諧，我們是搞社會主義的典型企業，是正面的典型。我是帶着感情、帶着理想做企業。我很痛心。現在卻成了一個罪人。這個企業沒有任何股份，大家都是拿工資的。這種模式是我獨創的。我們是搞共同富裕，是真正搞社會主義。所有一切都是我的責任。放過他們，我願意承擔責任。」孫大午說完繼續痛哭。

孫大午又在庭上說出自己生不如死的待遇：「我三個月不見陽光你問我了嗎？說是我血脂高，不讓我吃雞肉、豬肉、豬蹄，我只能問有沒有鹹菜，吃鹹菜。」

孫大午再指自己被留在指定監視居住期間，同樣生不如死：「帶黑頭套是我們生活的常態。只要出了這個地方就要戴，包括看病都要戴。8個人看著我們，兩個小時一班。那些看守因為監視我們有很多怨言，怨氣很大。」「我三個月沒有太陽，沒有窗戶，這種精神上的摧殘已經到了極限。在（指居地點）裏面苦不堪言。生不如死，我絕食也要改變強制措施要求去看守所……我要吃藥，也不告訴我時間。在裏面不知道時間，沒有鐘錶。」

民生觀察

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