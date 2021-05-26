兩岸疫情最新數字：大陸周二（25日）新增13宗確診個案，其中1宗屬本土個案，來自廣東；其餘12宗屬境外輸入病例，分別為上海6宗，四川2宗，江蘇、浙江、福建、陝西各1宗。大陸累計確診病例91,019宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診5,456宗，死亡個案共35宗。

截至周三（26日）上午6時，廣州新增2宗本土確診及1宗本土無症狀感染，3名患者是同住家人，是在荔灣區人民醫院排查中被發現。列為確診的兩人分別是一名74歲姓宋的女子以及其11歲姓許的男孫，前者曾與早前另一名確診者在同一時間到同一間餐廳飲早茶。至於無症狀感染者是宋女的38歲雷姓媳婦，在美容院上班。荔灣區疫情防控指揮部要求確診患者所住的鶴園小區居民、相關小學的師生、同住家人及附近民眾等，盡快接受檢測，並在取得結果前不要外出或聚集。

廣東省茂名市周二（25日）新增1宗無症狀感染，該名47歲姓姚的女患者居於電白區那霍鎮馬路舊屋村，是廣州市荔灣區「又一間茶點軒」服務員，姚女曾於本月19日為廣州另一名姓郭的確診男患者送餐，期間未有佩戴口罩，屬其密切接觸者。現時姚女在茂名市人民醫院隔離治療，情況穩定。

深圳周二（25日）晚召開疫情防控新聞發佈會，宣佈加強鹽田區的防疫措施，擴大核酸檢測範圍，並對鹽田港區全員共7395人，近7天實行「一天一檢」，同時積極為居民接種疫苗。

為了鼓勵接種疫苗，深圳大學上周五（21日）舉辦「打疫苗送荔枝」活動，接種疫苗的師生可領取一袋由校方種植的荔枝。有同學受訪稱，第一次吃到學校的荔枝竟是因為打疫苗，十分開心。該校至今累計接種疫苗近6萬劑，累計接種師生人數約3.2萬。

在上海所新增的6宗境外輸入病例中，1人來自台灣，其餘5人是中國籍，分別來自美國、柬埔寨、俄羅斯、西非國家布基納法索（Burkina Faso）及馬來西亞。

國家衞健委網頁／新浪新聞／澎湃新聞

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