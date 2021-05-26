台灣疫情持續升溫，大部份疫苗仍未運抵。美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）今（26日）舉行卸任網上記者會被問到美國政府會否提供疫苗予台灣，酈表示台灣確診率仍是全球最低的幾個地方，對台防疫充滿信心。

酈英傑在記者會上指出，台灣在防疫方面出色的表現，讓全世界印象深刻，運用所謂的「台灣模式」有效抑制疫情，因此他有信心，這次台灣能夠有效的再度控制疫情，至於疫苗問題，美國會依據包括確診率、醫療體系量能及接種比率等，以作為釋出疫苗的標準，目前還在擬定當中，美國會持續與台灣在這議題上討論。

對於酈英傑未有正面回應，即時引起台灣網民熱討，有人就諷刺「患難見真情」，諷刺台灣人「美牛美豬白吃了」，甚至稱有網民呼叫：「Taiwan needs help！」

記者會上酈英傑又談到美台安全合作，他指出美國有義務支持台灣維持充足的自我防衞能力以抵抗脅迫，這點仍然是《台灣關係法》的基本要素。酈英傑認為外界談論的不對稱戰力，是指台灣能善用它位置優勢的能力，而不是與中國進行昂貴的軍備競賽。

酈英傑表示，現時全球面對眾多挑戰，不可能將台灣排除在外，他指包括運動及全球衞生等領域，北京都百般阻撓，「大家都很清楚，北京持續想方設法，阻撓台灣在各個領域與全球夥伴共同合作」。

而在卸任演說時，酈英傑將一顆鳳梨（港稱菠蘿）放在桌上，說台灣面對霸凌欺壓時，仍展現決心與團結，使得霸凌手段適得其反。他相信未來台灣面對一次又一次的試驗，依然會團結向全世界展現實力、韌性與決心。

酈英傑是美國資深外交官，過去曾派駐北京、南非、香港，與台灣的緣分可從1978年以傳教士身分到台南傳教開始。1989年至1991年第一次派駐台灣，酈英傑在AIT擔任領事官員；時隔21年，他於2012至2015年再次前往台灣接任AIT副處長，2018年8月成為AIT處長，這是酈英傑第3度派駐台灣。擔任處長3年間期，美國衛生部長、國務院次卿相繼訪台，創下許多先例，堪稱是台美關係最佳推手之一。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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