博華太平洋現主要股東是中國富商紀曉波及其母崔麗杰，紀曉波由澳門叠碼仔做到賭場大亨，但近年屢傳被追債。紀的感情生活非常豐富，女友是台灣女星吳佩慈，吳為紀誕下四名孩子，雙方未有結婚。

叠碼仔出身 近年傳欠債

紀曉波與母親崔麗杰出身哈爾濱，紀在澳門做叠碼仔發迹，後搭上前央行行長、天津市長戴相龍女婿車峰（2015年被內地帶走），2011年創辦賭場中介人公司恆升集團。公司起初只在星際娛樂場開設12張貴賓賭台，其後發展至永利、銀河及威尼斯人等娛樂場亦有賭台。2012年紀曉波收購香港殼股天然第一食品，再以該公司收購恆升集團，將資本帶到香港。他與華融集團前董事長賴小民（本年1月被內地判死）過從甚密。2014年天然第一食品改名「博華太平洋」，赴美國塞班島開酒店及賭場，助崔麗杰2016年以19億美元（147.5億港元）身家，打入香港富豪榜第35位。不過，紀曉波近年屢傳欠債，在香港壽山村租住的獨立屋因欠租，被法庭追討逾541萬元。

紀曉波曾與多名女星傳緋聞，但僅承認吳佩慈為女友，吳為紀誕下兩男兩女，雙方未有結婚。

紀母甚為喜愛吳，曾送贈10卡鑽戒，總值約2,500萬港元。曾有周刊披露紀在吳名下存入約200億台元（約55億港元），加上房產與股票，推估吳佩慈個人總資產至少有232億台元（64億港元）。

新浪財經