長年在北海道教育大學任教的旅日中國籍學者袁克勤，前年5月回國後失聯，中國外交部事隔十個月後證實其因涉嫌間諜犯罪被國家安全部門依法審查。袁克勤的長子袁成驥前日召開記者會要求為父親洗清冤屈，但中國外交部發言人趙立堅周三（26日）回應稱，袁已「對犯罪事實供認不諱」。

現年65歲的袁克勤生於吉林省，1980年代赴日留學，於一橋大學取得博士學位後，自1994年起在北海道教育大學任教，專門研究戰後的東亞國際政治史，包括研究日本與中華民國在第二次世界大戰媾和條約等，曾出版多篇論文和著作。日本放送協會（NHK）報道，他在接收留學生之餘，還稱自己長年作為中國與國際交流的橋樑而努力。

2019年5月，袁克勤從日本返回中國吉林長春出席母親的葬禮後失蹤。直到去年3月，外交部發言人耿爽首次證實，袁因涉嫌間諜犯罪正被中國國家安全部門依法審查，更稱其「對其犯罪事實供認不諱」。據悉，中國的律師在本月11日首次會見了袁克勤，確認他平安無事。

袁克勤的29歲長子袁成驥為了父親的事成立了拯救會，由研究人員組成的小組在去年3月向中國政府發表緊急聲明，要求當局交代袁的下落。袁成驥和成員在周二（25日）於北海道札幌舉行記者會，希望袁克勤能早日洗清冤屈獲釋，希望日中兩國能恢復安全安心的交流。

趙立堅周三在記者會強調，袁克勤是「中國公民」，但長期按照日本情治機關間諜人員要求，為日方從事對華間諜情報活動，已因涉嫌間諜犯罪，被中國國家安全部門依法審查，此前其本人對犯罪事實供認不諱。該案事實清楚、證據確鑿，已經檢察機關審查起訴，移送法院審理。 「我想問，那些為袁克勤鳴冤叫屈的人，你們是事實情況都沒搞清楚，還是揣著明白裝糊塗？中國是法治國家，危害國家安全的人理所當然要受到法律的制裁，試圖借此抹黑中國形象、干涉中國司法將是徒勞的。」他強調，對於從事危害中國國家安全的違法犯罪活動，中方將堅決依法打擊。

日本放送協會/ 中新社

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