甘肅馬拉松越野賽釀21死，震驚全球，連中共總書記習近平與國務院總理李克強事後均批示要「嚴肅追責問責」。曾拯救數名選手的一名牧羊人原指事發天氣「經常出現」，至昨天改口稱天氣「非常罕見」，內地知名調查記者質疑背後有當地官員在操縱，試圖把人禍推給天災。

事發後，當地牧羊的朱克銘聽到呼救聲，帶領一群選手躲入窯洞取暖，因而救了6人性命。《新京報》24日報道，朱克銘事後受訪說，當天的天氣很不好，下雨下冰雹，可見度不高，穿着棉襖也不管用，還是很冷，並稱當地「這種惡劣天氣還挺常見」。

惟央視「朝聞天下」25日報道中，朱克銘改口說：「像出事那天的天氣也是不經常見的」，「這種天氣真的非常稀罕、非常罕見……」。

《南方周末》前調查記者褚朝新昨日微信公眾號發文強調，如果這種惡劣天氣很常見，那如今死人的事實就證明當地不適合搞這種野外長跑比賽，前3次沒死人只能說是僥倖。在經常出現這種惡劣天氣的地方頻繁辦這種野外長跑比賽，「死人是遲早的事情」。

他質疑，如果這種惡劣天氣在當地很常見，那舉辦方和承辦方為甚麼還要辦這種賽事呢？是因為他們無知不知道失溫不知道失溫會死人，還是因為低估了惡劣天氣的的殺傷力呢？不管是哪一個原因，只要確定這種天氣在當地很常見，那這場死了21人的慘劇就是人禍而非天災。

褚朝新又指出，淳樸的牧羊人突然改口，說出前後自相矛盾的說法，絕對是有人在背後操縱，絕對是有人要求牧羊人改口，有人在試圖把人禍變成天災。褚朝新今天進一步在微博發文稱：「具可靠消息，牧羊人改口說當日天氣罕見是背後有當地官員在操縱。」

《北京晚報》今天報道，有當地村民稱，22日事發當天村裏的微信群有發過大風藍色預警。白銀氣象局工作人員也指出，21日就成功預報預警了這次的大風天氣，並透過手機簡訊通知了馬拉松主辦方。

中央社／《北京晚報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）