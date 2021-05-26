字節跳動旗下分享平台軟件「抖音」（國際版：Tiktok），一直被外界批評對心智未成熟的兒童構成壞影響，認為有必要作出監管。

中新社報道，抖音宣佈升級未成年保護措施，14歲以下實名認證用戶將在告知後直接進入青少年模式，且進入後無法退出。當中措施令用戶無法發佈內容、無法看和開啟直播、無法使用私信和評論功能、無法充值和打賞。

對14至18歲實名用戶，抖音將在內容推薦、社交、搜索等方面提供更嚴格安全保護，如禁止對陌生人顯示除頭像和暱稱以外的個人公開信息。該項措施將於6月陸續實施。

今年1月，意大利一名10歲女童今年模仿短片分享平台TikTok上流行的「窒息挑戰」遊戲（blackout challenge）而死亡。意大利監管當局干預下，TikTok三個月內移除超過50萬個13歲以下的用戶。

在1月的不幸事件發生後，意大利的數據保護監管局（DPA）緊急命令TikTok重新審查所有用戶的年齡及移除所有不能核實的用戶。TikTok亦答應意大利當局在報章、電台和平台上展開廣告宣傳活動，提高使用TikTok平台的安全意識及13歲以下兒童不適合使用該應用程式。

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