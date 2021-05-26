「超級血月」將於今日（26日）晚上7時出現，是次「月全食」適逢「全年最大滿月」，是難得一遇的天文現象，下次要等到2033年10月7日。隨着天文學的發展，民眾對血月有重新的認知，並非如古代民間刻板印象認為將發生災難，但仍有不少內地網民稱有不祥預兆，甚至呼籲其他人當晚不要外出觀月。

中國古代民間有傳聞「月若變色，將有災殃」，甚至有「血月出，妖孽現」的說法，而古人筆下的血月，亦經常與戰事、旱災、飢荒、重大人物隕落等事件對應。微博上不少網民發表心聲，聲稱覺得超級血月不祥，「據說超級月亮、血月、月全食全會在今天出現，晚上早點回家，別在外面瞎逛」、「會不會有甚麼重要事件發生。歷史上君士坦丁堡陷落日就是血月，不祥」、「我媽堅持認為血月是邪氣，所以說不要刷抖音上的怪東西了可以嗎？」

一名網名為「天涯-腳踏陰陽」的用戶則稱：「月食、滿月、超級紅月，三個大陰天象同時出現，而且地氣最陰，晚上7點以後不要出門，怕遇見不好的東西。血月出現是人間正氣弱、邪氣旺、怨氣盛的表現。」相關帖文引起熱議，有留言表示「這兩天有總感覺不舒服的小夥伴嗎？鬼魅魍魎都出來了」、「對大自然保持敬畏，不挑戰老祖宗的經驗」、「很多人都這麼說，不要出門，不要觀月，不要作死」。

不過亦有人耐心解釋，強調這只是普通天文現象，「事實上，血月和災難之間並沒有必然的聯繫，血月只是一種自然現象而已。之所以人們會將它與災難聯繫在一起，是因為古人講究天人合一，總是會把天上的異象與人間的事情聯繫在一起，由此來占卜吉凶。但這種占卜吉凶的準確率非常低，以至於現如今的天文學將占星術剔除了出去，獨立演化成了一門科學學科。另外，血月出現之後為何很容易發生災難，是因為血月並不罕見，每年會出現1至2次，在人類文明漫長的歷史中總會有血月和災難同時出現。」

新浪微博

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