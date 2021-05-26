深圳近年力爭取更多人口流入，但近日當局擬收緊落戶政策。深圳市發展和改革委員會昨日公佈《深圳市戶籍遷入若干規定（徵求意見稿）》（簡稱：《徵求意見稿》），對包括居住年限、學歷底線和結婚時間等要求作出調整。

《徵求意見稿》對於純學歷型的人才落戶，最低要求調整為：具有國內普通高校全日制大學本科學歷並具有學士學位，年齡在35歲以下的人。

技能人才落戶的條件則顯示，具有正高級專業技術資格，年齡在50歲以下的人員；具有副高級專業技術資格，年齡在45歲以下的人員；具有中級專業技術資格，年齡在35歲以下的人員。上述幾類人員需同時具有全日制大專以上學歷。

《徵求意見稿》指出，在年度計劃安排名額內，可由市人力資源保障部門通過人才引進積分排名擇優審批辦理。

此次的修訂還包括：夫妻投靠基本要求由結婚時間及被投靠人入深戶時間滿2年調整為滿5年，並增加高層次人才、高級職稱、高級技師和碩士以上學歷人員，原則上只享受一次、不受時間限制優先解決配偶隨遷問題的條件。老人隨遷將子女入深戶時間要求由8年調整為15年，並增加子女在深圳繳納社保連續滿15年的要求。

其他修訂包括，在深圳合法穩定居住、就業的基本年限要求由5年調整為10年；增加無刑事犯罪記錄的要求，且未參加過國家禁止的組織及活動；增加了「申請時被列入國家聯合懲戒失信黑名單」減分事項；年度申請截止之日婚姻仍在存續期內，且在年度申請截止之日往前計算，夫妻婚姻關係連續滿兩年。

對於存在隱瞞、欺騙或提供虛假材料的入戶人員，將2年內不得再次申請入戶的政策要求提高至5年。

本月發佈的深圳市第七次全國人口普查結果顯示，深圳市常住人口1,756.01萬人，與2010年的第六次全國人口普查的1,042.40萬人相比，增加713.61萬人，增長68.46%，年均增長5.35%。增量位居全國城市之首。

《每日經濟新聞》

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