中國大國崛起，近年經常高叫「犯我中華者，雖遠必誅」，但這個「誅」卻停留在文字之上。瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）月初點名批評中國污染環境，遭到中國的「戰狼」記者、內地官媒連番發文批評，甚至英文版《中國日報》亦轉載文章，標題為《瑞典環保公主，該減減你的碳排放了》，疑似是嘲諷她的身材。此舉被外界視為低級趣味，除了顯示中國不尊重個人特色，亦缺乏言論自由。

《中國日報》上周五（21日）轉載來自微信公眾號的文章，內容是批評通貝里「從成長結果看，碳排放其實並不少」。通貝里亦有留意到該篇文章，並在翌日在Twitter轉貼相關的報道，又大方回應中國官媒對她「肥胖羞辱」（fat shame）的批評。她說：「即使按照我的標準而言，這也是相當奇特的經歷，但這絕對可以寫進我的履歷。」

不少網友都留言支持通貝里，認為中國官媒的批評只是在轉移視線，又着通貝里不應太重視中國官媒的奇怪言論。

自由亞洲電台訪問曾在中國「搵食」的外國人網紅、喜劇演員樂樂法利（LeLe Farley），在他看來，中國官媒嘲諷通貝里是十分膚淺和低級的行為，「拿到美國來說也就只是初級水準」。樂樂法利指出，在中國對言論的嚴格控管之下，揶揄外表的句子才能通過相關審查，避開當局紅線，所以他們批評通貝里的身材，也反映出「中國沒有言論自由的事實」。

而在美國奧克蘭大學新聞系任教的蘇巧寧指出，針對他人長相、身材的負面言論，在亞洲文化中十分常見。她說：「對於女性外貌的批評，把它當作一個笑話來看，這個在亞洲社會的確是個通病。」

蘇巧寧認為，歐美文化不在意白、瘦，或是符合某種特定身材的審美，而是希望大眾能坦然面對自己的體型，然而中國社會中對身體羞辱卻無所不在。去年底網路流傳一張大上海潤發商場的海報，海報上的尺碼規格欄中，S對應「瘦」，M對應「美」，L對應「爛」，XL對應「稀爛」，XXL對應「稀巴爛」，女裝尺碼建議表下方還標註「僅限18-35歲女生，根據身材請先諮詢客服」。這張海報引發網友批評，最終公司要因此而致歉。

自由亞洲電台／Twitter

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