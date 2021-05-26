台灣疫情持續，台北市與新北市的醫療系統面臨巨大壓力，台北市長柯文哲周二（25日）宣佈將改為採用「兩人一室」增加收治數量；中央流行疫情指揮中心則表示，將由傳染病防治醫療網區指揮官視乎病人住院的必要性、病房條件及醫院資源等因素進行調整。衞福部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成周三（26日）向台灣《蘋果新聞網》表示，這是因為資源不足，以及患者無地方可住的情況下才會作出有關安排。

黃玉成受訪時說，指揮中心為整理出更多醫療資源，日前已於專家會議中討論「兩人一室」的可行性，當時專家委員認為，由於這波疫情流行的都是英國變異株，多數專家都認為當醫院有這樣的需要時可以這樣安排。他透露，「兩人一室」必須都是輕症患者，重症患者需要插喉的則不可能，又指目前會在專責病房達七至八成滿才會考慮「兩人一室」，除台北市外，其它地區暫時仍不需要。

黃玉成續稱，目前最缺乏的是深切治療部，北區的深切治療部使用率已近百分百，需靠中區支援，甚至已有重症患者來不及收治，僅能安置在沒有負壓的一般病房，狀況十分嚴峻。

金門縣當局周日（23日）曾要求入境民眾提供3天內的檢驗陰性報告，否則須強制檢測，此舉後來被指揮官陳時中以「溝通未果」為由撤銷，引發爭議。不過中央當局周二（25日）決定讓步，開放金門等離島縣市提供｢自願快速篩檢｣。

金門縣長楊鎮浯隨後在Facebook上發文，感謝中央聆聽離島的聲音並善意回應，同時宣佈周三（26日）中午啟動機場快速篩檢站，強調「防疫不分中央地方……最重要的是能為金門守住這片淨土，保障全體鄉親的健康。」縣府衞生局長李錫鑫則表示，若離島縣市篩檢出確診個案，後續的鑑別診斷工作亦會對當地醫療體系造成很大壓力，因此希望中央在當地設立管制點，第一時間找出潛在的病患。

《彭博》周二（25日）公布最新「對抗Covid疫情排名榜」（The Covid Resilience Ranking），頭5名分別為紐西蘭、新加坡、澳洲、以色列、南韓，而台灣則由上月的排名第5跌至第15名，落後於排名第9的大陸及排名第10的香港。

台灣《蘋果新聞網》／《彭博》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）