台灣政府近日多次強調民眾要小心「認知作戰」，但一名親民進黨的前傳媒人，卻被發現在網上討論區發表攻擊台灣疫情指揮中心及疾管署的言論，在facebook撰文指討論區已成為中國大陸認知作戰的戰場，被質疑自導自演。他前晚承認確實有「反串」，但只是反諷惡搞。新北地方檢察署正式分案偵辦，調查局及刑事局均已展開調查。

被揭自導自演帶風向

台灣民進黨立委王定宇前日在fb轉發親綠前傳媒人林瑋豐的文章，指台灣主要討論區PTT上有人鼓吹移除或封鎖衞福部疾管署賬號「疾管家」，批評這是影響防疫安全的認知作戰攻擊行為。不過，PTT網民很快就發現林瑋豐在PTT的賬號也曾發表惡意批評民進黨和台灣疫情指揮中心的言論，例如「發起周末出遊革命，打垮指揮中心」、「台灣這幾年就是黑共產黨啊，九二共識也不認」等，質疑林在網絡帶風向。

林瑋豐前晚發文道歉，承認自己「反串」發言，但只為反諷惡搞，「對於所有自以為有趣的反串留言，個人也表達歉意」。至於妻子任職於民進黨網絡部門，林強調發文與妻子無關，妻子反而時常勸他不要沉迷於網路筆戰。

台灣高等檢察署已指示，由新北地檢署分案，指揮調查局新北市調查處及刑事局分頭偵辦，近日將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」被告身份，約談林瑋豐。

國民黨昨開記者會要求身兼民進黨主席的總統蔡英文公開道歉，民進黨則稱林不是黨工，更非受僱於民進黨，國民黨動輒把個別網友言論連結到民進黨和蔡英文，是荒謬和模糊焦點。

中央社/台灣蘋果新聞網