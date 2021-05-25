【疫情持續】台灣昨宣佈新增281宗本土確診個案，以及六宗死亡個案。另外，疫情指揮中心宣佈有261宗校正回歸個案。昨日新增的其中兩宗確診個案來自台東縣，令本來零確診的台東都染疫，宣告台灣全個本島淪陷，目前只餘下外島澎湖、金門、馬祖沒有出現本土確診個案。指揮中心宣佈，三級警戒和停課延長至下月14日。

中央流行疫情指揮中心昨宣佈，台東縣一名確診者與一名從北部來的確診者月中曾參加飲宴，該名北部人士可能為感染源頭，當局已通知參加喜宴共100多人作自主健康監測14天。昨日宣佈新增死亡個案有六宗，多有慢性病史。

警察染疫 陳時中哽咽

指揮中心指揮官陳時中指，從趨勢圖看來，疫情沒有急劇惡化，沒有提升警戒級別的打算，但因各地染疫率仍然高企，發病日距離採檢或報告出爐的時間長，擔心有隱藏病例尚未被發現，可能造成家戶傳染或在外傳染他人。觀乎過去全台三級警戒期間，人流管制見效，為防潛藏病例失控致更大疫情，加上專家強烈建議社區管理不能放鬆，故延長三級警戒到下月14日，各級學校停課及餐廳一律禁止內用政策也同步延長，若家中有12歲以下學童及身心障礙子女需照顧者，家長可請「防疫照顧假」；高中以下學生的家長因故無法在家照顧或學生無法居家學習者，學校會安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

台北市萬華分局西門町派出所一名警員日前因與確診個案接觸後檢測呈陽性，陳時中說到警員染疫也突然哽咽。他指每一波疫情出現，失聯、八大行業、口罩有沒有戴好，也都是警方負責，他們風險很高，「連口罩都要警察抓？這樣自己做好？八大還在開？還要偷偷開？」這都是加重整個社會負擔，尤其警察同仁又染疫，「沒有好好做事情的人應該檢討」。這是他自疫情出現以來，第二次在開記者會時哽咽。

另外，台北市長柯文哲前日呼籲中央放寬專責病房可二人一室，不再限於一人一室，指揮中心昨稱各區可視收治能力彈性調整。 台灣目前已有19間銀行相關業者傳出疫情，共有30名員工確診，對於部份分行是否可以提早關門，銀行局長莊琇媛指各銀行可以申請縮短營業時間，但不能關門。

料下月有200萬疫苗

陳時中指預計下個月會有200萬劑疫苗進台，國民黨籍的南投縣長林明溱昨公開表示，已跟上海復星聯繫，會馬上行文請求中央同意，預計動用2,500萬元新台幣（約696萬港元）預備金購買30萬劑，讓縣內高風險的縣民優先施打。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，若進口疫苗，正常程序須透過藥廠先向食藥署申請藥物許可證，但截至昨日還沒有廠商向食藥署送件審查。

台灣蘋果新聞網/中央社