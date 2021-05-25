「可能是世界上最貴的榴槤香蕉！」內地網民近日瘋傳一張地產廣告的照片，在單位面積旁邊，畫上榴槤與香蕉。究竟為何兩種水果會引起熱討？原來它是代表當地一個屋苑價格的暗語，「一個榴槤1,000萬（元人民幣，約1,211萬港元），一個香蕉100萬（約121萬港元）」，吸引不少網民注意。

有內地媒體指，會出現如此「昂貴」的水果，是由於深圳早前實施二手樓成交參考價，地產代理在對外公佈時只能發佈二手房成交參考價。為了展示二手樓盤的掛牌價，代理們就想出這奇招，用榴槤和香蕉代替貨幣計算單位，讓知道暗語的準買家，一看就知道單位的叫價。

深圳市南山區住房和建設局的負責人表示，涉事的是地產代理美凱龍愛家第19分公司（紅樹灣店）。深圳市房地產中介協會就根據行業自律規定，對上述機構和有關人員作不良行為紀錄處理，該店亦從昨日起被停業整頓一星期。

南山區住房和建設局已經將處理並通知所有地產代理要引以為戒，並要求各房地產經紀機構和經紀人員嚴格執行二手住房成交參考價格，引導理性交易，不得違規推廣。

內媒分析這次「水果圖案掛牌價」時，認為此舉看似「搞笑」的標價方法，其實是為逃避監管、以含糊的方式進行標價，令到二手樓的定價變得不清晰，容易成為地產代理變相加價或逃避監管的手法，更認為這種暗語表達的定價方法，會令定價方式更加混亂。

有網民就表示心累：「現在賣房的不能明碼標價，買房的要一家一家問價。」認為統計數據已經沒有參考價值，想給單位估價，只能自己搜集成交評估。另一方面，內媒對樓價的輿論壓力又很大，金融機構對按揭申請者又有嚴格限制，很多買家只能「眼睜睜看着房價走高着急」。有人就異想天空，想像若將兩個榴槤、三隻香蕉給地產代理，「不知道可以換到甚麼呢？」

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