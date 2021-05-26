歐洲議會上周四（20日）凍結《中歐投資協定》的批准程序，要求中國須解除制裁歐盟才能審議協定。中國國務委員兼外長王毅周二（25日）在北京以視像方式出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）「中國專場」活動，稱中方始終認為合作是中歐關係的大方向，雙方是夥伴而非對手，強調在中歐之間搞政治對抗和經濟脫鈎，不符合歐方利益，也不可能長久。

王毅當日在活動上發表演講，回應中歐關係、中歐投資協定、多邊主義和新疆等問題。他說，當前圍繞中歐關係的定位有各種議論，中方的立場是一貫和明確的，就是始終從戰略高度看待中歐關係，認為合作是中歐關係的大方向和主基調，始終將歐方視為夥伴而非對手，並一如既往堅定支持歐洲一體化進程。

王毅表示，中歐投資協定高度互利，不是單方面的照顧和恩賜，而涉疆問題事關中國主權安全，批評歐方部份人士將不同性質的問題任意掛鈎，把經貿問題政治化，是不可接受的。他強調，中國是世界各國可信賴的伙伴，而不是相互對抗的制度性對手，重申一個國家實行甚麼樣的制度，並不存在放之四海皆準的模板，中國將堅持自己選擇的制度和發展道路，同時也充分尊重其他國家的自主選擇，不會搞甚麼制度輸出和制度競爭。

王毅又指出，真正的多邊主義離不開聯合國，要堅定維護以聯合國為核心的國際體系，堅定維護以國際法為基礎的國際秩序，而大國必須帶頭主持公道、厲行法治、承擔責任、聚焦行動，且要警惕打着多邊主義旗號，實質上搞「小圈子」和集團政治，「甚至以意識形態站隊、陣營之間選邊來割裂世界」。

中國與歐盟去年底商定《中歐投資協定》草案，惟歐洲議會上周四（20日）以壓倒性票數通過無約束力議案，凍結《中歐投資協定》的批准程序。議案指中國制裁歐盟相關機構和人員，令雙方關係倒退，歐盟及其所有機構必須團結一致，抵制中國對歐洲民主的攻擊，捍衞歐洲共同價值觀。

新華社／中國外交部網頁

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