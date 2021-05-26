台灣太魯閣號列車，今年4月2日撞上工程車後出軌，導致49人死亡，台鐵今日公佈懲處結果。名單上的12名台鐵員工，最高級只是副局長朱來順，名單上的員工多數只是記過，沒人被免職。

台鐵公佈的12人懲處名單上，副局長朱來順被記過1次，總工程司高明鋆記申誡2次，工務處陳姓處長記過2次，古姓副處長記過1次，勞安室李姓主任記過1次，林姓科長記申誡1次。花蓮工務段戴姓段長記1大過，林姓副段長記過1次，熊姓施工主任記過2次，徐姓勞安主任記過1次、潘姓工務員（工程承辦人）記過2次，莊姓技術助理（勞安管理員）記申誡2次。

台鐵除公佈懲處名單，同時列舉7點改善建議，包括路軌旁的工程全面停工，等檢驗合格後才復工；加強地盤安全管理，並由台鐵派人保管地盤的鎖匙；監工及瞭望員都發行車調度手機，緊急時可通報列車司機。

另外，台鐵建議未有站員的地盤要另聘保安駐守，同時加速建設斜坡監視預警系統，同時盤點可能有異物入侵的路段，加速改善，最後更建議全面檢討工程管理的督導稽核查證機制，並加強落實履約管理。

這次嚴重事教發生後，交通部長林佳龍辭職下台，由政次王國材接任，至於台鐵局長一職，原來的局長張政源今年1月退休後，一直未有新的人選，在太魯閣事故發生後，交通部決定由原來的副局長杜微升任。

台灣《蘋果新聞網》

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