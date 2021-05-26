台灣確診數字持續破百，疫苗供應不足引發爭議。雖然總統蔡英文表示，疫苗正陸續到位中，但相關議題繼續受到在野的國民黨狙擊，繼昨日國民黨籍的南投縣長林明溱宣稱已經與上海復星接洽，想購買BioNTech疫苗後，前高雄巿長韓國瑜亦要求中央容許地方政府能夠自行向國際藥廠採購疫苗。另外，國民黨前主席洪秀柱早前計劃本月底赴大陸出活動的同時爭取大陸疫苗來台，但因為台灣疫情擴大，大陸對台灣人士入境防疫升級，行程要臨時取消。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，疫苗進口要有正式代理廠商，以及要有藥證申請，包括疫苗廠的資格、品質證明，確保疫苗安全性、有效性、合法性，始可由代理商進口，以防止接種時產生不良反應，影響民眾的接種意願。

陳宗彥又說，昨日並未收到南投縣政府要求自行購疫苗的公文，但相關的程序，會再跟縣市政府說明，強調接種疫苗是防疫措施非常重要一環，需由指揮中心統籌規劃和辦理。

韓國瑜今天凌晨1時在Facebook發文，指台灣人民面對疫情卻陷於無疫苗可打的困境，活在高度恐懼之中。他呼籲民進黨政府鬆手，讓各地方政府能自行採購能夠自行向國際藥廠採購符合世界衞生組織標準的疫苗。韓國瑜也呼籲國民黨14位縣市首長，要團結起來為百姓爭取疫苗，以保護人民健康安全。

洪秀柱日前亦發新聞稿，指疫苗採購乃是重中之重，她願與對岸溝通，為台灣爭取大陸疫苗，又批評民進黨不斷以「貿易法規不允許」作為阻擋大陸疫苗的理由，是為了政治私利，讓人民失去選擇疫苗的權利。

台灣傳媒報道指，洪秀柱原預計在5月底以青雁基金會名義，赴大陸參加與陸方共同主辦的「第四屆兩岸青年發展論壇」，以及「富春山居圖」合璧十周年紀念活動，屆時洪秀柱將一併替台灣爭取陸制疫苗來台。但因為台灣近期疫情持續擴大，有數位台灣民眾赴陸時核酸檢測呈陽性反應，對岸的防疫規範又再升級，所以洪秀柱日前決定取消該行程，但仍會持續爭取陸制疫苗來台。

自稱「台獨剋星」的台灣藝人黃安亦摻一腿，他在微博表示，大陸國台辦堅持要幫台灣抗疫，上海市和江蘇省也接連表態要向台灣捐贈疫苗，建議「每天一個省、一個市站出來表示捐台灣疫苗，如此一來，陸委會的拒絕就充滿喜感了。」黃安直言這就是統戰，而且無論對岸是接受都會盡失人心。

但大陸網友卻認為疫苗根本不夠自用，「江蘇上海過於裝了，本省疫苗還沒夠打呢」，「我這裡疫苗都搶着打」，反對黃安的「妙計」。

在北京，國台辦發言人朱鳳蓮今早在例行記者會表示，上海市及江蘇省先後有團體提出向台灣民眾捐贈疫苗，以助緩解台灣的燃眉之急，國台辦表示支持，並積極給予協助，亦希望台灣當局，為疫苗盡快輸台掃除障礙。朱鳳蓮又反問民進黨當局：「對世衞組織認可的大陸疫苗，要還是不要？對廣大台灣同胞希望盡快使用大陸疫苗的願望，是順應還是無視？」

不過，台灣陸委會早前回應曾批評對岸假好心，認為只要大陸不阻撓，台灣本可更快速地從國際社會獲得更多可靠疫苗。

台灣《蘋果新聞網》／Facebook

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