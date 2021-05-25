全台停課將延長至6月14日，消息令不少家長大為頭痛，因為這意味着他們需繼續與子女在家「困獸鬥」。有家長在網上發起上載子女被罰站的照片，意外獲得不少有共鳴的家長響應，並表示：「之前假日罰，現在天天罰」，不少網民亦笑稱：「爸媽撐住啊！」

台灣教育部長潘文忠昨宣佈，全台各級學校、公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日。消息一出，即讓家長哀號不已，紛稱隨着子女在家時間增加，雙方的磨擦與日俱增。有瀕臨崩潰的家長日前在網上討論區上載子女被罰站的照片，呼籲其他感同身受的家長上載同類型照片「洩憤」，立即獲得不少家長響應。

貓貓陪小主人面壁

綜觀上述照片可見，不少孩子被罰面壁站立後均低頭不語，狀甚可憐；也有一次過五兄弟姊妹同被罰站的照片，場面壯烈；甚至有「爸爸帶頭亂，ㄧ起去罰站」的照片出現，此外還有貓貓陪着小主人一起面壁罰站的照片。

不少家長留言指：「看好了世界，台灣提早放暑假了」、「本日新增超過300位兒童被罰站」、「家裏兩隻國小生，崩潰中」。 許多網民紛紛笑稱：「台灣小孩依舊正常發揮。」「身為沒有小孩的單身族，這時候就忍不住發出反派的邪惡笑聲。」還有網民分享罰站秘訣：「用45度罰站比較會怕。」「我們家都直接跪。」

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