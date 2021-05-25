內地疫苗接種量日前已突破五億劑次，距早前突破四億劑次大關僅隔七天，反映內地接種疫苗速度有所提高。

據國家衞健委公佈，全國目前疫苗接種量已超過5.23億劑次。自安徽和遼寧近期爆發新一輪局部疫情後，內地疫苗接種速度明顯上升，全國單日接種量曾在八天內五次刷新紀錄。當中，內地疫苗接種量從一億劑次到破兩億用了25天，但這次從四億劑次到突破五億僅用了七天。截至本月23日，北京市累計接種疫苗2,970萬劑，約1,621萬人，全市18歲及以上人群第一劑疫苗接種率突破80%，滬深廣等城市緊隨其後。中國疾病預防控制中心流行病學首席專家吳尊友曾表示，中國如想要實現群體免疫，疫苗接種人數需達10億人。

鹽田再增一本地感染

內地前日新增15宗確診個案，其中兩宗屬本地個案，均來自安徽六安市，當地另增一宗無症狀感染。深圳鹽田區再增一宗本地無症狀感染個案，患者早前曾與四名無症狀感染者在同一艘國際貨輪工作。深圳另增一宗境外輸入無症狀感染，患者為一名來自香港的中國籍男子。此外，廣西南寧新增一名無症狀感染個案，患者曾在廣州荔灣區完成隔離。

2019年與台灣斷交的太平洋島國所羅門群島，擬將中方援助的國藥疫苗推廣至全國，所國副總理日前在儀式上率先接種首劑疫苗。中國外交部發言人趙立堅昨表示：「這彰顯中所2019年9月建交以來兩國關係全面發展的良好勢頭」，所國成為首個在全國範圍內接種中國疫苗的太平洋島國。

國家衞健委