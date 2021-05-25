正於本港公映的荷李活電影《F9狂野時速》，成為大陸小粉紅出征對象。美國男演員John Cena身為主角之一，早前宣傳電影時稱呼台灣為「國家」，結果觸怒大陸小粉紅，昨天凌晨拍片道歉，用普通話說：「我很抱歉，我愛更尊重中國跟中國人，不好意思。」

「愛更尊重中國跟中國人」

電影原定本月19日在台灣上映，但因疫情暫時延後。半個月前，John Cena接受台灣傳媒訪問宣傳電影，稱「台灣是第一個看到《F9狂野時速》的國家」，想不到居然有大陸網民將訪問影片截圖上載至微博，怒罵他「不會說中文麻煩閉嘴」。

眼看事件越演越烈，John Cena疑擔心影響中國票房，昨天趕緊在自己的官方微博發佈道歉影片，全程說普通話，並配上簡體字幕，自言為電影接受了很多訪問，「其中一個採訪，我有一個錯誤」，又多次強調自己「很抱歉」及「愛更尊重中國跟中國人」。

不過影片未能平息小粉紅的怒氣，認為他有兩面討好之嫌，批評他沒有清晰表達「一中原則」，甚至有留言要求他「直接用中文說『台灣是中國的一部份』，否則我們不接受」。

其實John Cena一直努力打入中國市場，不僅改了中文名「趙喜娜」，更長期學習中文及用微博，頻頻用簡體字發文及拍片講普通話，2018年曾與成龍在電影發佈會合唱《男兒當自強》。

新浪微博/台灣《TVBS新聞網》