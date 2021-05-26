闊別港人24年的「超級血月」將於今日（26日）晚上7時上演，是次「月全食」適逢「全年最大滿月」（俗稱「超級滿月」），除呈暗紅色外，面積亦較正常大14%。官媒《人民日報》今日亦發表賞月攻略，指出除西藏西部、新疆西部以外，大部分地區只要天氣晴朗就能看到月亮「帶食而出」，並列出北京、上海、廣州、深圳等地的月出時間。

今次天文現象相當罕見，因為「超級月亮」、「月全食」及「血月」將同時出現。《人民日報》指，除西藏西部、新疆西部以外，大部分地區只要天氣晴朗就能看到「帶食而出」的一輪超級紅月，而越往東的地區，看到的月食越完整，全食持續時間亦越長。至於上海、深圳、廣州及北京等地的月出時間，分別是晚上6時44分、6時58分、7時02分及7時27分。廣這次天文現象的覆蓋範圍較廣，由下午4時46分就已經出現，全程歷時5小時5分鐘，其中本影食歷時3小時8分鐘，晚上7時19分月亮中心與地影中心相距最近。

中央氣象台表示，今天新疆北部、甘肅河西地區、內蒙古西部、寧夏、陝西北部等地天氣比較利於賞月；華北部分地區有陣雨，可能會影響觀賞；而江漢東部、江淮、江南中北部、貴州南部等地的部分地區以及東北地區將出現陰雨天氣，觀賞難度較大，建議網上賞月。

《中國國家天文》雜誌周一（24日）在微博上表示，這次天文現象名為「超級花血月」，是由「超級」、「花月」和「血月」三部分組成：首先5月的滿月即被稱為花月；其次當月球與地球之間的距離低於或接近35.4萬公里時，被稱為「超級月亮」，這時的滿月看起來會更大更亮；最後當出現月全食或者月球出現在地平線附近時，由於地球大氣散射藍色光、折射紅色光，因此月亮看上去顏色偏紅，故名「血月」。

美國駐華大使館亦有在微博上呼籲觀賞這次奇景，網民均表示非常期待，留言稱「今晚就上後山去看」、「蒼天啊！求求你今夜雨水稍停一下」；不過亦有人表示：「在美國，凌晨敢出門嗎？」、「真美啊，可惜那60萬人永遠也看不到了」、「陰影是美國60幾萬感染病毒而亡哭泣的淚染成的」。

另外，台灣中央氣象局表示，台灣各地於今晚6時30分月亮東升後，可見到月出帶食的月食過程，晚上7時09分至7時28分是月面全食階段，將可見到暗紅色的大滿月月面；月食發生時月亮位於東方低空，並建議民眾選擇在東方較空曠的地點觀賞，並強調觀測月食不需要用特殊的儀器，肉眼觀賞即可。氣象局亦將在網上直播這次天文奇觀。

預報員劉沛滕指出，民眾可前往基隆東北角、宜蘭觀看，但由於今日山區仍有午後雷陣雨，至晚上7至8時恐怕未能散去，應不太容易看到月全食；至於大台北地區，靠西側、淡水河邊是不錯的選擇。

《人民日報》／新浪微博／台灣中央氣象局網頁

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