（更新：內容）內地近日再出現COVID-19本土確診病例，當中包括早前廣州市荔灣區更出現本地感染病例，亦有密切接觸者變成確診，令內地疫情添上暗湧。內地社交媒體傳出有曾與深圳無症狀感染者接觸的民眾，前往中山石岐的戲院觀看《F9狂野時速》（Fast & Furious 9），回到深圳被隔離，中山當局將同場逾百名觀眾隔離及要求接受檢測。

微信截圖中顯示，一名中山民眾稱自己於前晚（24日）在中山石岐大信二期5樓戲院看《F9狂野時速》，同場有觀眾是來自深圳，之前更曾與深圳的無症狀感染者接觸。這名觀眾之後已經回到深圳，被當局送往隔離，中山的當局昨晚（25日）通知同場超過100名觀眾，前往當地酒店接受隔離和檢測。民眾在微信上呼籲，當晚同場的觀眾切勿再到公眾場所，到公眾場所的民眾則要注意衞生，戴口罩及勤洗手。

有中山民眾向《蘋果》確認消息，更指有同事今日開始正接受隔離。

內地的微信群組則指出，涉事的戲院已經關閉，影院聲稱「放映設備故障，需要進行升級，暫停營業」，現場拍到的照片則顯示，但現場拍到的照片則顯示，有戴上口罩、防護衣的工作人員在場，當地港人質疑升級設備不用穿上全套防護裝備，懷疑工作人員正為戲院消毒。

然而，戲院暫停營業未有影響商場及周邊的店舖，其他店舖則繼續正常營業。

廣東當局表示，深圳昨日新增兩名無症狀感染者，而在這一輪疫情中，深圳已累計發現7名無症狀感染者。

微信／《蘋果》記者

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