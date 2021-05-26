廣東省COVID-19疫情不斷擴散，而且不單止在荔灣區，鄰近的海珠區亦發現有疑似病例。當局今日公佈一名17歲、就讀廣州市輕工高級技工學校的少女，檢測時呈陽性，網上流傳一張由荔灣區疫情防控中心出的通告，要求對全區人員進行檢測，更明訂要求「應檢盡檢、于漏一戶、不落一人」。晚上外出檢測的人眾多，「龍尾都看不到」。

當局的通指出，一名姓宋的17歲少女，昨晚因為發燒到山戈二院求醫，並且接受病毒檢測，今日上午發現結果呈陽性，少女的樣本交市、區疾控中心檢測後亦是呈陽性，已被送往廣州市第八人民醫院隔離。

流行病學調查發現，宋女家住海珠區瑞寶街南洲名苑，就讀於廣州市輕工高級技工學校，沒有住宿舍，平日坐巴士上學，過去14日未有到高風險地區，本月22日一名同是姓宋的確診病人到宋女家中作客，宋女亦與這名朋友的4名親戚一同用餐。當局已檢查50名密切接觸者，並為其中46人進行檢測。

「今天上班就開始接收各種人心惶惶的荔灣區感染案例信息！」內地民眾今日不斷接到各類消息，人心惶惶。當局則對荔灣區民眾發出通知，指出區內各街道將嚴格實行疫情防控管理措施，以社區（居委）單位設立核酸檢測點，確保做到「應檢盡檢、不漏一戶、不落一人」。通告又要求居民主動聯絡所在居委，按指引到指定地點接受檢測，檢測過程中全程佩戴口罩，與他人保持1米以上距離，不交談，不聚集。

據傍晚網上的影片，荔灣區多個檢測站都出現人龍，有員工收到僱主要求到檢測站排隊。

南方周未／新浪微博

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