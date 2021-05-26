本月12 日，美國國務院發表年度國際宗教自由報告。美國國務卿布林肯宣佈，禁止四川成都市中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室（防邪辦）前主任余輝及其直系親屬入境美國。中國外交部趙立堅今日透露反制措施，禁止美國國際宗教自由委員會（USCIRF）委員約翰尼·穆爾實施及其家屬入境中國內地以及香港、澳門特別行政區。

對於余輝被制裁，外交部發言人趙立堅今日在例行記者會上回應批評，美方所謂報告罔顧事實，充滿意識形態偏見，大肆詆毀中國宗教政策，嚴重干涉中國內政，中方對此堅決反對。趙立堅宣佈，針對美方公然為邪教組織張目，基於謊言和虛假信息對中方人員實施單邊制裁的行徑，中方決定，對美國國際宗教自由委員會委員約翰尼·穆爾（Johnnie Moore）實施制裁，禁止穆爾及其家屬入境中國內地以及香港、澳門特別行政區。中方敦促美方糾正錯誤，撤銷所謂制裁，停止借所謂宗教問題干涉中國內政。

布林肯月中指出，四川成都市中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室（防邪辦）前主任余輝，因法輪功學員的靈性信念而任意拘留他們，故作出制裁。布林肯在新聞稿中表示，將繼續考慮所有適當手段以對中國與其他地區侵犯人權者問責。

去年12月，國際宗教自由委員會（USCIRF）曾發聲明，宣佈將當時被加控涉港版國安法控罪的壹傳媒創辦人黎智英，列入其「宗教良心犯」（Religious Prisoners of Conscience）名單，同時要求中國釋放黎智英及其他因爭取人權、民主及宗教自由而被拘禁的人士。

穆爾曾指出：「中共必須立刻釋放黎智英，還有黃之鋒（前香港眾志秘書長）、周庭（前香港眾志成員），以至其他為了民主、人權及宗教自由而被囚的人。一個強大和有自信的國家不會害怕公民的批評，而中國惡劣的人權和宗教自由紀錄完全不符其民族志氣。」

穆爾促請國際社會團結反對中國的殘暴行為，「我在此聲援黎智英和其他遭遇相近的人」。

澎湃新聞網／《蘋果》資料室

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