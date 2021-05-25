美國屬地塞班島七名中國工人入稟當地法院，指控在島上發展賭場的香港公司博華太平洋（Imperial Pacific，股票編號：1076）等三間公司強迫勞動，漠視人權及人道支援。有中國建築工人稱腿部受傷不能求醫，只獲派兩卷紗布，現時肌肉萎縮，難以步行超過15分鐘。當地法官在當地時間24日下令，博華太平洋須向七名華工賠償540萬美元（4,212萬港元），博華太平洋未有回應。

七名原告人一共控告博華太平洋、金螳螂建築裝飾公司及MCC塞班國際等三間公司，金螳螂及MCC塞班國際早前已與原告人和解。2018年，金螳螂建築裝飾、MCC塞班國際及兩間中國建築公司向2,400名參與塞班島賭場建設的工人賠償1,400萬美元（1.1億港元），作為工資及醫藥費。若按平均分配，每人將得到5,800美元（4.5萬港元）。

火花灼傷僅給兩卷紗布

當時報道指，上述四間公司都是受聘於博華太平洋，以旅遊簽證帶中國工人來到塞班島工作，工資低於當地法例要求，每日需工作12小時，甚至要24小時值班，但被公司剋扣工資及拖糧，同時沒有提供正當工作證明。

今次當地法庭處理未有和解的博華太平洋與原告人訴訟，原告人之一的王天明（譯音）稱，他在金螳螂建築裝飾的監工看管下工作，其間在切割金屬筒時被火花灼傷左腳，王當時想到醫院求醫，但監工恐嚇王一旦到醫院就會被指打黑工被捕，他只願意給予王兩卷紗布了事。一名醫生事後檢視王的情況，證實他患有永久痛楚及麻木，左腳肌肉亦有萎縮情況。王現時難以步行超過15分鐘，回到中國後亦無法工作。

法官Ramona Manglona指博華太平洋深入參與選擇及監督這些承建商，了解這些承建商的工作政策，包括工序上帶來的健康及安全風險、工作住屋及工人來源等問題，加上博華太平洋屢次拒絕遵從法庭命令，沒跟原告人交流訊息，故理應負上責任。

承建商均有中國背景

法官最後判七名華工勝訴，初時下令博華太平洋賠償590萬美元（4,579萬港元），但由於七名華工早前已獲金螳螂建築裝飾及MCC塞班國際賠償，扣減後博華太平洋賠償540萬美元，用作支付這些華工的薪金、損失的未來收入、情緒支援及罰金。

塞班島2014年通過興建賭場，博華太平洋獲發島上唯一賭牌，為期40年，並興建含賭場的度假村。MCC塞班國際和金螳螂建築裝飾公司均有中國背景，前者是中國中冶集團轄下公司，後者為蘇州金螳螂建築裝飾附屬公司。

美聯社