「不要看輕大自然」已經是老生常談，繼甘肅白銀導致21人死亡的越野馬拉松，近日內地亦發生不少山難，一名28歲的山東男子在沒有報備下獨登海拔逾6,000米的四川高峯，另一名33歲的退伍軍人秦嶺脫隊，二人同告失蹤。香港攀山專家鍾建民指行山是一個半群體活動，他不建議一個人去，但他表示即使帶齊所有的裝備，「唔代表有帶佢你就唔會死」。

內地媒體報道，一名28歲姓惠的山東男子單獨一人，在本月19日前往四川甘孜州，海拔6,070米的田海子山探路，他的朋友表示，惠男曾在22日上午在微信留言，指他計劃當天中午或下午回來，但結果一直都沒有消息，朋友亦無法與他聯絡。

田海子山位於康定的東南10公里處，在四川登山協會手冊上也叫五色山、混海子山，其東南山脊300米處有衞峯，高約5,900米。多名戶外運動者稱，田海子山是一個獨立山峯，它完全是一個金字塔形、從地上拔地而起，所以田海子難度在於它的坡度，非常陡峭。

惠男的朋友指他自小一直熱愛戶外，他到四川後在四姑娘山開了一間民宿，平時也經常從事戶外活動。這次他就是因為熱愛戶外活動，所以選擇前往田海子山。從惠男的社交媒體可以看到，大部份短片都與戶外活動有關，他亦有多次攀冰、登山等戶外活動經驗。最後一段短片顯示，他綁好繩子，穿越一段海拔較高的山脊，腳下的山脊十分狹窄，惠男邊走邊說：「越來越刺激了！」他在短片的說明上寫着：「超喜歡山脊線，尤其是刃脊，喜歡心跳加速的感覺。」

一名戶外人士稱，惠男發佈的照片可以看到田海子山，認為他應該沒有到田海子，估計在海拔3,800米的雅家梗一帶。據指，近日當地大霧，估計是大霧阻斷手機訊號，但指這都推測，具體情況要等搜救隊開始行動才知道。

四川省登山協會則表示，惠男未按照《國內登山管理辦法》、《四川省登山管理辦法》進行登山行政許可，屬於違規違法的登山活動。

另一名33歲的退伍軍人黄浦江，5月1日與另外三名年紀相若的男性友人一起登山，打算結伴穿越海拔2,000至3,000米的秦嶺，翌日天氣變得大雨大霧，同行的山友在下午2時許，發現黄浦江突然不見了。

逾百人在過去十多日，先後上山搜救黃浦江，但一直沒有進展。5月20日晚，搜救隊終於海拔2,421米、一處三面是懸崖，另一面是深溝的地點，發現黃的裝備。黃的姐姐向媒體指，最初由無人機拍攝到疑似登山者的裝備，後來搜索組到現場勘查，確認是黃浦江的背囊，裏面有睡袋、帳篷、登山杖等，物資齊全，擺放整齊。

她表示，雖然找到了裝備，但周邊仍未發現弟弟蹤影。她指未來兩天，救援隊將重點搜索太平峪河谷。當前季節山谷有足夠的野果，水流充足，若沒有重傷，仍然有較大的生存概率。

攀石專家鍾建民指行山是一個半群體活動，就算山不算高，「我都唔建議一個人行山」。他認為單獨一人在戶外地方始終有一定危險，大部份意外源於獨自行動，「唔知你去咗邊，受傷又冇人知，你需要咩幫助又幫唔到你」，一件很小的意外有機會演變成很大的意外，鍾認為這不只是行山者自己的責任，「你失咗蹤或是有咩意外，其他人要去搵你」。

鍾建民認為很多行山事故是可以避免，希望每位行山者在出發前應該三思。他說：「有好多行山者都會solo climbing，會爬8,000米高山，當然有人會成功，有人會死亡。」鍾健民認為，行不同的山會有不同的裝備，「冇一套一定要帶嘅裝備」，他舉例登珠峯時會帶備保暖氈，但這都只是一個裝備，「唔代表有帶佢你就唔會死」。

他不能夠保證帶甚麼裝備能保命：「就算你有對講機，你可以同出面聯絡，但你知道你喺邊？對講機可以維持幾耐？」鍾認為任何地方都會發生意外，「好多人都會講咩黑點」，他覺得任何地方都可以去，但當大家的安全意識、配備的裝備不足，對登山路線、戶外認識不夠了解，甚至高估自己的體力，「周圍都會發生意外」。

《蘋果》記者／紅星新聞／封面新聞

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