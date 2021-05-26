在上海上市的視像監控設備製造商「海康威視」過往多次與中國軍方扯上關係，近日外媒再有報道指，海康威視與解放軍有長期聯繫，包括與中國武器專家一同研究，並向解放軍空軍提供攝影機和無人機，惟海康威視否認公司有參與中國軍事研究。

美國《華爾街日報》引述視像監視訊息公司IPVM（The Authority on Video Surveillance）的報告指，海康威視與中國軍方合作，獲得解放軍頂級供應商的地位，並且替解放軍進行研究。

而根據IPVM發現的公開檔案和網上資料來看，海康威視2019年曾向中國空軍出售無人機和其他配件設備，今年3月，有官媒播出一位士兵拿着印有海康威視標誌的無人機干擾步槍，測試在零下溫度或高海拔地區等極端環境的使用效果。

海康威視的網站還刊登一份報告，探討如何提高中國導彈、坦克和其他武器系統性能，其中一項研究報告是跟解放軍指揮官及武器專家共同完成。報告建議使用海康威視鏡頭記錄演習，並提高武器準確性，但《華爾街日報》向海康威視查詢後，報告5月就從海康威視網站刪除。

對IPVM調查結果，海康威視發言人回應指，海康威視是生產商業設備，但部份有一般監視目的產品，可同時為民用和軍事用途，強調「海康威視現在、以前都未曾替中國軍事應用進行研究和開發」，但聲明同時留有尾巴，指員工有任何相關行為皆以個人身份進行，而不是按照公司的指示。

負責軍事採購的中共中央軍事委員會沒有回應，中國外交部則表示，美國不公平地將箭靶瞄準中國公司，且美國私人企業也有與軍方類似的合作。

海康威視以銷售額來計算，是全球最大視像監控設備製造商。在海康威視中文網站找到用於軍事用途的產品，則包括車輛底盤探測系統，以及邊境部隊和其他用途的熱成像攝影機。

海康威視過去多次被指與解放軍有關。今年3月，公司被美國聯邦通信委員會（FCC）列入黑名單，指其生產的通訊器材以及提供的服務，會對美國國家及個人安全，構成威脅。

去年12月，特朗普簽行政命令禁國民投資31家解放軍控制企業，其中1間就是海康威視數位技術股份有限公司，聲明指這些企業利用美國投資者為中國軍隊發展與現代化提供資金。2019年11月，海康威視又被曝出銷售可自動識別維吾爾人的監控設備。

海康威視在香港亦有業務，《蘋果》曾踢爆小西灣富景花園的業主立案法團未經諮詢就為大廈安裝中國海康威視的人面識別門禁系統，引起居民憂慮。

《華爾街日報》／《蘋果》資料室

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）