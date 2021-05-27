台灣疫情防控失守，本土確診個案連日猛增，昨日（27日）新增302宗，另有331宗「校正回歸」，即舊確診較新增更多。校正回歸問題，除在台灣飽受批評外，外國媒體也指，問題反映台灣檢測能量不足造成積壓，令抗疫局面更複雜，也更難制訂有效抗疫措施。有券商更下調台灣全年經濟增長預測一個百分點，跌至3.5%至4.0%。

財經媒體《彭博》指，台灣過去兩周需要檢測的人數急增，檢測能量應付不了需求，導致首次公佈的可能病例與最終結果之間經常出現延遲。

台灣政府決定，將根據何時進行檢測來報告新增病例，而非基於檢測結果出爐時間，導致最近幾天每天都要修正總感染病例數（校正回歸）。目的在於讓數據更精準，但也讓官員們無法完全掌握確診曲線的發展模式，甚至當前相關防疫限制措施是否造成任何影響，如此一來，更難制定有效的政策。

報道表示，台灣確診激增，不僅威脅其防疫模範生地位，也凸顯台灣在過去多個月相對正常的環境，令面對突如其來爆發的疫情時，較其他亞洲國家更欠準備，例如疫苗的數量僅可供2,350萬人口中不到2%人接種。

《彭博》另一篇報道也指，台灣實施三級警戒對抗疫情，在外消費已成奢侈想像，服務業難以為繼，將衝擊內需表現，政府施救迫在眉睫。

報道表示，被迫歇業的店家和收入減少的受薪階級，可能無法支撐至疫情完全受控時。台灣立法院預計下周通過紓困特別預算修正案，增加2,100億元台幣額度（下同，約587.5億港元），預算總上限提高至6,300億元（約1,762.5億港元），為挽救經濟支援彈藥。

台新投顧經濟學家喬慕恩接受訪問時認為：「民間企業很多是現金流不足，容易陷入財務困境，」僱主如果無法持續營運，也會波及員工，因此政府由上而下主動「專項補貼」會比被動等待業者來申請紓困有效。

喬慕恩再指，如果三級軟性封鎖延續到7月，他認為財政刺激或許還要加碼，而這還只是確保企業營運不中斷、受薪者獲得基本生活費用的保障而已。而之後待疫苗施打率升高、民眾敢出門，或許還需要如三倍券等後續的消費刺激措施。台新已將台灣今年GDP成長率預測下修約一個百分點至3.5%至4.0%。

元大投顧在最新的疫情影響報告中預估，以美國去年執行封鎖一個月的經驗推估，台灣如果警戒升級，最壞的狀況將是第二季GDP年增率從原預測成長10%，降至零成長。

台灣國衞院感染症與疫苗所研究員周彥宏及前台大感染科醫師林氏璧昨於電視上指出，台灣確診人數存在許多黑數，台灣重症率比例比日本還要高。

周彥宏分析，校正回歸後的趨勢圖是平緩的，即代表在可控範圍，但為甚麼疫情不能降下來？他直言：「代表我們台灣黑數很多，如果有破口，就持續在傳播，導致數字會一直維持在相對高點，必須加強查出這些黑數才有辦法解決。」

台灣《蘋果新聞網》

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