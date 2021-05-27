中美近日經常在亞太區進行軍事角力，有指美國有意增設對華防務熱線，國防部發言人譚克非今（27日）在中國國防部五月例行記者會上表示，中美兩軍一直保持多管道溝通，包括國防部直通電話在內，強調美方不能一方面聲稱要增設熱線，另一方面卻不斷加強亞太軍力部署。

美國「外交政策」（Foreign Policy）日前引述一名美國國防部高級官員稱，華府越來越希望避免與中國發生的意外事件升級，希望創造多種管道與北京溝通，應對中美之間日益加劇的戰略競爭，防止潛在衝突的爆發。

譚克非回應，建立熱線的目的在於增信釋疑、管控危機、防止衝突。敦促美方言行一致、展現誠意，與中方相向而行。不能一方面聲稱要增設熱線，另一方面卻不斷加強亞太軍力部署，頻繁開展對華抵近偵察，甚至刻意製造艦機危險接近事件。他說希望雙方能加強對話溝通，妥善管控分歧，推動兩軍關係健康穩定發展。

對於美國國防部安全合作局擬於近期發佈，向台灣出售M109A6自行榴彈炮等進攻性武器，譚稱台灣問題是中國內政。敦促美方恪守「不干涉他國內政」這一項明確載於「聯合國憲章」、「國際法原則宣言」的國際關係基本準則，信守在台灣問題上向中方作出的一系列嚴肅承諾，慎重妥善處理涉台問題，停止任何形式的與台官方往來和軍事勾連，停止對台軍售。

譚克非強調民進黨當局勾結迎合外部勢力、出賣民族利益，甚至幻想「以武謀獨」，只會把台灣同胞帶入災難深淵。陸方警告民進黨當局，「任何挾洋自重、分裂國家的企圖和行徑都註定徒勞、必定失敗。」

他並稱，「中國人民解放軍將採取一切必要措施，堅決挫敗任何『台獨』分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

中央社

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