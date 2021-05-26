中央疫情指揮中心指揮官陳時中前日在記者會上指出，雙北市仍有310名確診者失聯，其中台北市有146人、新北市有164人，恐成防疫隱憂。雙北警方立即展開巡查，新北市失聯確診者昨已全數尋回，台北市亦在當地尋獲123人，另有19人轉往其他地區，尚有四人待尋。

蘇貞昌：重罰違規經營

新北警方昨表示，警方以刑事案規格展開找尋失聯者，已全部找到。台北市警方則指，至昨午已尋獲123名失聯者，並發現19人轉往其他轄區，只餘四人待尋。警方強調，146名失聯者多是當初篩檢時留下的資料有誤，或是電話沒有聯絡上，大部份確診者都在醫院找到，並非「到處趴趴走」，民眾不必恐慌。

此外，台北市萬華區的阿公店茶室、茶藝館及娛樂場所爆發群聚感染；漳化秀妃養生館也爆群組疫情。行政院長蘇貞昌昨召開疫情會議時，指示警政署應持續加強查緝、立即法辦；除從重處罰違規經營者外，也應將違規進出的員工及顧客納入規制範圍。

台北市昆明防治中心昨證實，院內共有六人確診，分別是四名為委外廠商派駐的工作人員，及兩名聯合醫院員工，他們在5月7日到萬華為阿公店員工進行愛滋抽血篩檢導致染疫。截至昨日，全台至少10名警員確診。

台灣蘋果新聞網