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營運商停在華業務　轉戰海外

1小時前
■內蒙古電費平，吸引不少挖礦機營運商。

自劉鶴發聲後，中國內地火幣商城（Huobi Mall）、奶牛算力（HashCow）和萊比特礦池（BTC.TOP）等加密貨幣挖礦機營運商已經決定暫停中國的挖礦業務，估計他們將在海外發展。

相關新聞：稱耗電量大違減排政策　走資嚴重　 內蒙打擊虛擬貨幣　嚴控電力阻「挖礦」

奶牛算力在四川、新疆等省分擁有礦場，公司稱暫停採購比特幣機器的新增業務，已經下單尚未交付的機器可退錢。火幣商城亦稱暫停所有託管的礦機挖礦，同時會聯繫海外的服務商，也為後續礦機賣到海外做準備。萊比特礦則指，挖礦業務不會再對中國開放，未來主要在北美部署礦場挖礦。截至2016年末，單是火幣商城累計成交額達到2萬億元人民幣。

華產能過剩　「礦工」較環保

今次中央政府出手其中一個原因相信是挖礦耗電，有違中國減排綠色政策。美國《財富》雜誌引述關注比特幣電力問題的荷蘭經濟學者德弗裡斯稱，中國「礦工」比世界相對環保，在每年六月至九月，中國正值雨季，四川及雲南電力有最少八成來自三峽大壩的水力發電，電力生產過剩，吸引新疆礦工到四川及雲南「挖礦」，享受四個月極廉價的電力，秋天起他們會回到新疆。弗裡斯相信，兩省以綠色水力發電供應最少三成「挖礦」的電力，一旦中國打擊加密貨幣，礦場及礦工外移，其他國家無法使用如此大量的綠色發電來「挖礦」，相信將令全球碳排問題惡化。

《財富》雜誌

比特幣掘礦加密貨幣電力
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