台灣在5月13及17日，5日之內兩度大停電。在周六（29日）前又因電廠機組年度維修而連日供電緊張，供電不穩已令民間怨氣日重。在中美角力及兩岸關係惡化背景下，蔡英文政府力倡台商回流，全球晶片荒又榨盡吃電怪獸半導體業的產能，令供電穩定已上升到國安層次。有台灣電力學者向《蘋果》表示，台灣政府廢核脫離現實，大增再生能源佔比也有供電不穩危機，加上半導體業耗能巨大，預測停電或會成為新常態。

台灣本月兩次大停電，分別影響約400萬戶及約66萬戶。2017年「8.15大停電」更有688萬戶受累。力推2025實現非核家園的台灣總統蔡英文一直強調不缺電，但任內3度大停電已嚴重衝擊民眾信心，甚至有意見認為停電的殺傷力較疫情高。

台灣中央大學管理講座教授梁啟源分析，台灣近期的大停電絕非個別事件，而是面臨缺電危機的警號，如官方能源政策繼續錯失「台灣就完蛋」。

雖然官方曾表示5.13大停電當日的電力備轉容量率（應付故障所預留的發電量，少於10%即供電吃緊）仍有10%，強調不存在缺電問題，但梁啟源指出目前的備轉容量率被高估，因為將再生能源的發電也計算在內。

他認為，儘管太陽能可佔當中7%，但一到晚上就歸零，加上近期旱情，水力發電量大減卻被仍計算，無法反映台灣真正的電力備轉容量率，他估計5.13當日的備轉容量率可能不足6%。

此外，台灣的用電高峯為7、8月，到時用電量絕對比5.13及5.17為高，如台灣的能源政策不改善，供電穩定性只會越來越差，將來限電、停電或會成為常態。

梁啟源又提到，台灣北部、南部的供電不平衡，北部部份電力靠中南部提供，而隨着北部的核電廠數年內將停止運作，「南電北送」只會加劇，輸電幹線的承載能力只會更吃不消，全台電網恐有崩潰危機。

在官方的「非核家園」政策下，台灣的第二、第三核電站將分別於2023年及2025年停止運作，屆時再生能源的發電佔比將增至20%。

梁啟源指出，官方曾定下2020年再生能源發電量增至10%的目標，但去年最終僅實現5.8%。而且，台灣受到地理環境、人口因素所限，發展再生能源的條件其實有限。餘下不足5年時間，要把再生能源的發電量在2025年時大幅增至20%，他斷言「完全是做不到」。

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在國際層面方面，由於台灣要和國際社會一樣達成2050年的碳中和目標，因此在火力發電不容繼續發展，而再生能源供電「上不來」的情況下，梁認為當局有必要讓核電廠延役，以確保電力供應及達到減排碳目標。他指，不少定下碳減排目標的發達國家也是核電國家，像日本即使經歷核災後也無法放棄使用核電。

據台灣經濟部能源局資料，去年全台耗電2,712億度，較2019年增加55億度，漲幅約2.4%。據國際能源總署統計，去年頭11個月，日、韓、印度、巴西等國分別減少用電1.4％至3.6%，只有大陸和台灣分別增加3.7%和約2%。

經濟部上周一（17日）發表的電力報告指，去年台灣電力增長率2.1%，遠高於近10年平均，估計至2027年，每年耗電量以2.5%增長，屆時備轉容量率提升至20%。按上述增長率推算，台灣2025年的耗電量會突破3,000億度，達約3,067億度。

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台灣耗電急增與其工業用電直接有關。在中美角力和疫情背景下，全球加速產業鏈重組，蔡英文落力呼籲大陸台商回流。加上晶片荒，各大工業國莫不仰賴台灣供應晶片，令台灣供電穩定上升到戰略安全層次。

半導體產業極為耗電。據研調機構集邦（TrendForce）4月估計，台灣在全球晶圓代工市場佔有率達65%，大陸僅佔5%。當中僅台積電便佔晶圓代工市場55%。

被稱為「護國神山」的台積電作為世界最大晶圓代工廠，據環保團體綠色和平估算，該廠年用電佔全台總耗電4.8%，超過台北市總耗電量，如它的製程由5納米升級至3納米，總耗電佔比更會升至7.2%。

有指8.15大停電之所以累及全台用戶，就是因要把電力優先供應半導體廠生產。

台灣電力與能源工程協會前理事長、中山大學電機工程系教授盧展南指出，扶持半導體業是政府政策，加上台商回流擴產，台灣產業結構不改的話，只能不斷增加發電滿足需要，但「台灣是小地方，能找到適當地方建新電廠的機會不多」。

他指，現時是在電廠原址換上更大型的發電機組應付用電成長，致電廠、輸電線與變電所的規模越來越大或集中，但「電力系統最怕就是單一電廠太大」。

盧展南解釋，供電設備故障或其他突發事故也會對電力系統造成頻率電壓擾動，如保護系統被觸發致「跳機」，電廠太大便可能令整個供電系統崩潰變成大停電。

台灣電力結構與政策不改，梁啟源認為未來供電不穩將成常態，直言台灣的投資、經濟增長及就業等必定因此大受影響，當中台灣引以為傲的半導體業因本身耗電量大的特性更首當其衝，台灣未來經濟甚至因此恐有被拖垮的危機。

至於解決方法，除了梁啟源警告不應輕言棄核外，盧展南也指備轉容量率的計算要貼合真實情況，更重要是改變公營發電廠獨大，增加供電彈性，才能提升電網韌性，防止大停電。他建議，官方應利用市場機制在不同區域引入小型的，毋須24小時運作的不同類型發電設施，當供電系統不穩或需求過大時，可快速啟動加入供電，儘快回復電網供需平衡，而僅靠大型電廠發電，「機組如果跳機，需要較長時間才能重啟」，會增加停電風險。

《蘋果》記者

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