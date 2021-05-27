台灣今天（27日）高溫炎熱，是本周最熱的一天，導致供電吃緊。台電傍晚近6時公佈，經統計，今午1時53分尖峯用電量達3,802.2萬瓩，不僅是5月份用電量首破3,800萬瓩大關，更刷新歷史用電紀錄。台《蘋果新聞網》則找來省電達人范植正教路，在三級疫情警戒下，如何能宅在家又慳電。

台電今早原預估今天的尖峯用電量3,770萬瓩，最大的供電能力預估為4,047.6萬瓩，今天尖峯備轉容量預估277.6 萬瓩，全天備轉容量率估為7.36%，呈現供電吃緊的黃燈，系統供電餘裕緊澀。但因今天高溫炎熱，致用電量大增，不僅一早用電量比昨天同時段高出近50萬瓩，午後用電量更大幅飆升。台電官網下午上修今天的尖峯用電量預估值為3,802.2萬瓩，該預估值已超越去年7月23日創下的史上最高尖峯用電量3,802萬瓩。

台電傍晚6時許公佈今天實際的尖峯用電量時指，達到3,802.2萬瓩，確定刷新歷史用電新紀錄。同時，今天實際的備轉容量為252.3萬瓩，備轉容量率6.64%，在用電尖峯時段因高溫炎熱、陽光充足，太陽光電的供電能力約316萬瓩，佔尖峯用電負載約8.31%。

根據氣象觀測，今天全台多處氣溫超過37°C，而高溫正是用電量飆升的原因之一。台電解釋，以往用電高峯多出現在7月盛夏期間，但今年夏季提前到來，5月份高溫少雨，南部部份地區更出現40°C以上高溫，導致用電需求一路飆升。台電統計歷年最高用電量前10名內，有5名發生在今年5月，實屬罕見。

台電又指，疫情及景氣因素也推升用電量，由於全台各級學校停課，許多民眾轉為居家辦公，連帶導致住宅用電明顯增加。加上許多民眾都留在台灣消費，經濟成長狀況良好、外銷暢旺，帶動境內用電成長，工業用電更大幅增加，統計今年1至4月售電量704.31億度，比去年同期增加31.29億度，成長約4.6%。

面對即將來臨的盛夏，未來用電需求可能再度攀升。台電表示，今年水情不佳，水力發電量大受影響，為確保今夏供電穩定，台電已安排各發電機組進行大修或檢修工作，須在夏季尖峯來臨前上線，統計目前尚未歸隊的大型機組包括協和4號機、興達2號機、大林6號機、大潭6號機等，預定6月起將陸續完成大修歸隊。還有民營電廠新機組加入，為今夏挹注可靠電力。

疫情猖獗，全台三級警戒延至端午連假（即6月14日），民眾在家辦公、學生停止到校、很多店家也歇業，不過，用電量卻居高不下，引發網民熱議及質疑。對此，台電解釋，民眾在家並非真的一動也不動，在家辦公，會用到電腦，更會開冷氣；各級學校學生停課在家，高中生及大學生會追劇、玩電動遊戲，中小學生也會看電視、上網等。不只使用電子產品或電器的頻率變高、時間變長，有些人客廳、房間分別裝設冷氣，光是整天吹冷氣用電量就很大，甚至全家宅在家不出門，在家開伙機率大增，使用微波爐、電鍋等頻率增加，用電量自然節節升高。

全台自5月19日起三級警戒，中央疫情指揮中心指揮官陳時中當時強力呼籲民眾5月22日及23日周末在家防疫不出門，台電統計，當天最高用電達到3,387.3萬瓩，和疫情升溫前，同為周末的5月8日用電量3,033.9萬瓩相較，足足多出353.4萬瓩。台電表示，以往周末假日民眾多少會出門遊玩，但5月22日及23日全民乖乖宅在家，用電量增加可見一斑。

那麼，宅在家如何省電？省電達人范植正建議，全家集中在客廳或是同一個空間裏，冷氣維持28℃，配合電扇，就能既涼快又省電；晚上氣溫較低，可打開窗戶，加上抽風扇，讓室內空氣流通變涼，也可省電又舒適。此外，在家追劇時，可改用手機、電腦，耗電量為20瓦至30瓦左右，也是省電的好方法。范還提到，微波爐、電鍋的短時間使用或加熱，用電量不大，反而家人輪流開電櫃找東西吃喝，其實是很耗電，建議減少電櫃開關次數。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）