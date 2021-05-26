內地再現吃人電梯！廣東省湛江市一名女子，日前從二樓乘電梯到地下，沒想到電梯到地下之後卡住不動，然後突然加速上升，直衝到30樓，重重撞上機房頂部才停下，這名女子當場死亡。

內媒昨日報道這宗發生在周日（23日）的事故，這名女子是當地屋苑金海灣一期的業主，周日晚上7時許她前往第二期的一棟住宅探望朋友，她準備乘電梯到地下，可是當電梯到達地下時卡住不動，女子於是按下警鐘求救。

維修人員接報後趕到現場施救，可是在救援過程中，原本故障的電梯突然「暴走」，從地下一口氣衝上30樓頂層，撞到機房後才停下，並且發出巨大聲響。之後維修員用一小時將受困女子救出，在場的救護人員證實該名女子已經死亡。

當地部門初步判斷是電梯的煞車彈簧斷裂，造成這次意外，詳細原因正在調查中。

一名業主向媒體透露，這宗意外之前，涉事的電梯曾經進行維修保養，但仍出現有人被困的事件。另一名男子亦曾被困於此電梯，他指在2020年7月29日時，電梯曾於14樓突然發生故障，然後2、3秒就衝到頂樓，他撞到電梯頂部的不鏽鋼燈架，事後被診斷多處受傷及腰椎壓縮性骨折。

這名女子的家屬告訴內媒，表示死者家中有老有小，兒子即將要考高考，希望可以通過社會力量解決公共安全問題，希望可以讓相關部門、管理公司，給予家屬說法、給死者交代，同時負上應有的責任。

澎湃新聞網

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