台灣早前5日內兩次大停電，公營的台電公司首當其衝成輿論批判焦點。然而，在這場全台缺電危機的背後，作為電力需求方的工業界及民眾就是單純的受害者？事實上，台灣的電費是全球第四低，亦令半導體等產業及民眾在用電時缺乏省電誘因而欠節制，甚至連台灣電子大廠龍頭之一的台達電創辦人鄭崇華，今年3月接受台媒專訪時亦坦言：「水電價格應合理反映成本，現在是納稅人補貼大戶，價格越便宜，大家拚命用，很不合理。」

據台電最新數據顯示，2019年全球電費排名中，台灣的住宅用電及工業用電均位列全球第四低。然而，據2020年全球各國及地區的人均用電量顯示，台灣以約10,058度列全球第12名。撇除前列一些氣候寒冷的國家或「產油國」等用電量較高的國家，台灣排名其實非常高，更是東亞地區的首名。

據台灣經濟部今年3月召開電價費率審議會後宣佈，今年4月至9月不調整電費，平均每度電維持2.6253元新台幣（約0.74港元），是自2018年下半年起連續6次凍漲電費。

台灣中央大學管理講座教授梁啟源指出，台灣低廉電費並未充分反映生產成本及溫室氣體排放、空氣污染及能源安全等外部成本。即使國際能源價格在2004年初至2013年間曾大幅增加，但當局當時僅以「凍漲」及「緩漲」的方式調整電費，並補貼虧損。

不過，台灣政府補貼電費的對象其實是針對工業用電，也就是半導體、電子業等這些台灣引以為傲的產業，同時此舉亦可吸引外國的同類產業來台投資，例如網絡搜尋引擎龍頭Google在2013年願意率先在台灣彰濱工業區設公司，台灣低廉的工業電費亦是原因之一。

此外，當局收取電費方面亦有以民生電費補貼工業用電電費的傾向。在台灣上次的2018年電費調整中，當時工業用電的平均漲幅在3.30%至3.56%間，用電最大的包括台積電等特高壓用戶則是3.41%；而民生用電500度以上的調幅在3.96%到4.14%之間，用電最多的特高壓用戶電費漲幅比一般家庭還要小。

《蘋果》記者

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