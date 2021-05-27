在被拘押兩年多之後，澳洲籍華裔作家楊恆均被控間諜罪案，今早在北京市第二中級人民法院開庭，預計審訊至少一日。澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）亦有到場，但他表示，法院人員以疫情關係為由，拒絕他旁聽。

傅關漢今早在法院門外表示，對當局拒絕他進入法院旁聽案件深表遺憾及不滿。但他希望外界不要把案件與中澳關係聯想在一起。他說，早前曾探視楊了解其狀況，上周獲內地官方通知案件開庭時間，只知道涉及間諜罪，會繼續留意案件發展，為他爭取全面法律權利，並為楊提供領事協助。

澳洲外長佩恩（Marise Payne）曾抱怨北京政府從未說明楊恆均如何犯下間諜罪，也從未透露案子的任何詳情。佩恩今早接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，她不願臆測楊是否會在不公平的情況下接受審判；她強調，澳洲政府並非要干預中國司法，只是仍期望中國能給予楊一場符合國際標準的公平審判。

現年56歲的楊恆均本名楊軍，曾任職中國外交部，於1999年移民澳洲；2019年1月從紐約飛往廣州時在機場被內地當局帶走，至今被關押超過兩年

澳洲廣播公司/RFI

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